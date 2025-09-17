Маршал резко высказался об интервью Пугачевой

Музыкант Александр Маршал отказался отвечать на вопросы о певице Алле Пугачевой, заявив, что не следит за новостями в интернете. В беседе с NEWS.ru артист посоветовал с вопросами о мыслях и взглядах Примадонны обращаться непосредственно к ней.

У меня нет интернета. <...> Мне негде смотреть, нет блогов, ничего нет такого. И мне это неинтересно. О чем вы меня спросили, надо спросить у Пугачевой. Я не знаю. Это ее голова, ее мозги, она так думает, — сказал Маршал.

Ранее юрист Александр Трещев подал на Пугачеву в суд из-за слов о том, что чеченский террорист Джохар Дудаев был «порядочным человеком». Он отметил, что певица подобными заявлениями оскорбила всех ветеранов — участников военных конфликтов. Трещев потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей.

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила интервью Пугачевой с названием романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия», которое в будущем стало крылатым выражением. Дипломат отметила, что данном в случае уместно назвать его «базаром лицемерия».

Позже Пугачева заявила, что «минутный порыв говорить пропал» после интервью, в котором она положительно отозвалась о чеченском террористе Джохаре Дудаеве. Артистка отметила, что ей лучше уйти с улыбкой.