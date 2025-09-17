«Минутный порыв говорить»: Пугачева прервала молчание после интервью Пугачева заявила, что у нее пропал порыв говорить после скандального интервью

Певица Алла Пугачева заявила, что «минутный порыв говорить пропал». Артистка в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) отметила, что ей лучше уйти с улыбкой. Это высказывание прозвучало после интервью, которое вызвало бурную критику.

Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал? Мне лучше уйти улыбаясь, — отметила звезда.

Ранее юрист Александр Трещев подал на Пугачеву в суд из-за слов, что чеченский террорист Джохар Дудаев был «порядочным человеком». Он отметил, что певица подобными заявлениями оскорбила всех ветеранов — участников военных конфликтов. Трещев потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей.

Продюсер Владимир Киселев, комментируя большое интервью Пугачевой, заявил, что она сегодня «находится в другом измерении». По словам лидера рок-группы «Земляне», для него артистка останется хорошей подругой, несмотря на ее позицию. Продюсер также отметил, что композитор Игорь Крутой поступает не по-мужски, решив лишить прав на свои песни певицу Кристину Орбакайте из-за недавнего интервью Пугачевой.