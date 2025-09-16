«Находится в другом измерении»: лидер группы «Земляне» о Пугачевой

Певица Алла Пугачева сегодня «находится в другом измерении», заявил продюсер Владимир Киселев на пресс-конференции, посвященной старту акции «Песни и кино — нашим героям». По словам лидера рок-группы «Земляне», для него артистка останется хорошей подругой, несмотря на ее позицию, передает корреспондент NEWS.ru. Так музыкант ответил на вопрос об отношении к недавнему интервью Примадонны.

Я с Аллой прожил практически 50 лет моей жизни, и она для меня, безусловно, останется Аллой, моей близкой подругой. <…> А то, что она сегодня находится в каком-то другом измерении, ну, к сожалению, мы будем считать, что это ее вот такая позиция. Но для меня она остается Алла, добрая, моя хорошая подруга, — подчеркнул Киселев.

Продюсер также отметил, что композитор Игорь Крутой поступает не по-мужски, решив лишить прав на свои песни певицу Кристину Орбакайте из-за недавнего интервью Пугачевой. Он напомнил, что музыкант называл Орбакайте «своей доченькой».

Ранее юрист Александр Трещев подал на Пугачеву в суд из-за интервью, в котором она назвала чеченского террориста Джохара Дудаева «порядочным человеком». Он отметил, что певица подобными заявлениями оскорбила всех ветеранов — участников военных конфликтов. Трещев потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей.