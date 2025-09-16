«Называл доченькой»: Киселев о «песенной расправе» Крутого над Орбакайте Киселев назвал немужским решение Крутого отобрать свои песни у Орбакайте

Композитор Игорь Крутой поступает не по-мужски, решив лишить прав на свои песни певицу Кристину Орбакайте из-за недавнего интервью народной артистки СССР Аллы Пугачевой, заявил продюсер Владимир Киселев на пресс-конференции, посвященной старту акции «Песни и кино — нашим героям». Лидер рок-группы «Земляне» напомнил, что музыкант называл Орбакайте «своей доченькой», передает корреспондент NEWS.ru.

Вы знаете, у нас иногда персона ассоциируется с действиями, а действия с персоной. Я, например, думаю, что это не всегда отождествляется. Сейчас господин Крутой объявил, что отнимает песни у Орбакайте, судя по всему, что Алла Борисовна что-то не то сказала. Это абсолютно не по-мужски, — сказал Киселев.

Продюсер отметил, что, согласно известному постулату, приписываемому Иосифу Сталину, сыновья не отвечают за отцов. По его словам, в современных реалиях это высказывание можно перефразировать и предположить, что дочь не отвечает за мать.

Ранее юрист Александр Трещев подал на Пугачеву в суд из-за интервью, в котором она назвала чеченского террориста Джохара Дудаева «порядочным человеком». Он отметил, что певица подобными заявлениями оскорбила всех ветеранов — участников военных конфликтов. Трещев потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей.