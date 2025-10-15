Путин наградил орденом известного российского рок-певца

Президент РФ Владимир Путин удостоил заслуженного артиста России певца Александра Маршала (Минькова) орденом «За заслуги в культуре и искусстве», следует из опубликованного пресс-службой Кремля указа. В документе отмечается вклад музыканта в отечественную культуры и его многолетняя плодотворная деятельность.

Маршал родился в станице Кореновской (ныне город Кореновск) Краснодарского края 7 июня 1957 года. В 1987–1998 годах он входил в состав рок-группы Gorky Park, которая исполняла англоязычную музыку. В 1995 году исполнитель выпустил первый сольный альбом на русском языке «От берега до берега». Александр Маршал с 2015 года ведет на телеканале «Звезда» программу «Легенды армии». Музыкант был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и четыре раза становился лауреатом музыкальной премии «Золотой граммофон».

Ранее Маршал заявил, что помогает бойцам, участвующим в специальной военной операции, из-за своего воинского долга. По его словам, исполнение этой обязанности — это вопрос верности стране. Музыкант отметил, что, несмотря на гражданский статус, присяга, данная им в военном училище в 1974 году, остается в силе до конца жизни. Кроме того, исполнитель участвовал в вооруженных конфликтах и был в горячих точках, поэтому в полной мере понимает, насколько солдатам важна помощь.