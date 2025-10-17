Критика «Бригады», молчание об СВО, осуждение россиян: куда пропал Майков

Известный актер Павел Майков охарактеризовал участие в съемках сериала «Бригада» как «преступление» перед обществом. Что он сказал, почему критиковал россиян, что известно о его отношении к СВО?

Что Майков сказал о «Бригаде»

Павел Майков стал известен благодаря роли Пчёлы в сериале «Бригада». Актер признается, что испытывает противоречивые чувства к этому проекту, который, по его мнению, стал для него неожиданной удачей. При этом Майков считает, что сериал о преступных группировках мог оказать негативное влияние на общество, передает «ТН звезды».

«Никто не думал, как прогремит сериал. Когда показывали „Бригаду“, улицы пустели, преступность снижалась, все сидели, смотрели. Для меня сериал принес пользу — известность. А для общества, для людей — вред. Это преступление, в котором я участвовал», — высказался актер.

После «Бригады» актер начал отходить от образа бандита. Его фильмография наполнена ролями сотрудников правоохранительных органов.

Что Майков говорил о России и гражданах

До начала специальной военной операции актер критиковал россиян. Например, в мае 2021 года в интернете появился ролик, где Майков высказывался о праздновании Дня Победы в негативном ключе. На кадрах актер заявлял, что «грош цена такой победе, потому что победа — это всегда слезы».

По словам артиста, в этот день всем нужно просто «заткнуться», не тратить «народные деньги» и не «бряцать оружием». Актер заявлял: всем надо подумать о том, что война должна стать хорошим уроком для людей, что в ней нет романтики.

Слова Майкова подверглись резкой критике в интернете. Некоторые пользователи даже требовали лишить его российского гражданства. В ответ на скандал Майков заявил, что имеет право на выражение собственного мнения.

Также артист критиковал современную российскую действительность. По его словам, из-за появления интернета люди ведут скучную и неинтересную жизнь, деньги позволили непрофессионалам заниматься искусством, а кино, театр и литература оставляют желать лучшего.

«Что происходит в нашем обществе? А Майков сказал в каком-то ролике, что хватит устраивать парады, и начали полоскать по всем каналам: „Как посмел свое мнение иметь?“ Мы где находимся? В романе Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы — страна победившего быдла», — резюмировал артист.

После начала СВО актер не озвучивал свою позицию.

Как сложилась личная жизнь Майкова

Майков был в отношениях с актрисой Екатериной Масловской. У них есть сын Даниил, родившийся в 2003 году. Их брак распался, когда артист увлекся Марией Саффо, которая впоследствии стала его новой женой.

«Я же на самом деле белый и пушистый. Вы Машу мою спросите — я же только и делаю, что ежедневно мурлычу: „Прости, пожалуйста“. Может, поэтому до сих пор мы вместе — уже лет 17. Вопреки печальным ожиданиям окружающих. Раньше она с моим другом Мишей Горевым жила, а я был женат, растил сына. Из-за того, что полюбил Машу и ушел к ней, бывшая супруга запретила мне встречаться с сыном. Пришлось в суд обращаться. Но сердцу же не прикажешь», — рассказывал Майков.

Также актер делился подробностями борьбы с алкогольной зависимостью, которую ведут многие артисты. По мнению Майкова, помощь других, как и погружение в работу, не влияет на пристрастия к спиртному или запрещенным веществам.

«Это ерунда. Невозможно работать, чтобы не пить. Люди, которые хотят пить, будут пить даже во время работы. Я хочу пить — пью. А не хочу пить — не пью», — заявил Майков.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

