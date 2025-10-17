Умер легендарный гитарист Kiss Фрейли: причина, что известно

Сооснователь и главный гитарист рок-группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли ушел из жизни в возрасте 74 лет. Что известно о смерти и последних днях артиста?

Из-за чего умер Фрейли

Сооснователь и ведущий гитарист рок-группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли скончался в возрасте 74 лет, сообщили его близкие. Причиной смерти стали травмы, полученные в результате падения в конце сентября.

Фрейли умер от черепно-мозговой травмы через пару недель после падения в студии. Хотя в соцсетях и сообщили, что он чувствует себя хорошо, позже он отказался выступать на Antelope Valley Fair. 6 октября объявили, что ему пришлось отменить оставшиеся концерты 2025 года из-за «продолжающихся проблем со здоровьем».

«Мы совершенно опустошены и убиты горем. <...> Нам посчастливилось окружить его умиротворяющими словами любви и молитвами. Масштаб его ухода колоссален», — сообщили близкие гитариста.

При этом, как стало известно журналистам, легендарный рок-музыкант умер в четверг, 16 октября, после госпитализации и подключения к аппаратам жизнеобеспечения. По информации TMZ, семья приняла тяжелое решение отключить его от искусственной вентиляции легких.

Что известно о жизни Фрейли

Фрейли появился на свет 27 апреля 1951 года в Бронксе, штат Нью-Йорк. Он рос в семье с немецко-нидерландскими корнями, где музыка была любимым занятием, но не воспринималась как профессия. Первую гитару Фрейли получил в подростковом возрасте и быстро освоил игру на слух, черпая вдохновение у Чака Берри, Джими Хендрикса и The Rolling Stones.

В 1973 году Фрейли стал одним из основателей группы Kiss, к которой также присоединились Пол Стэнли, Джин Симмонс и Питер Крисс. Коллектив быстро завоевал популярность благодаря своим театрализованным выступлениям, яркому гриму и мощному гитарному звучанию. Фрейли выступал под сценическим псевдонимом «Spaceman» и именно он создал знаменитые гитарные риффы, ставшие визитной карточкой Kiss.

Он написал и исполнил ряд ключевых песен группы, включая «Cold Gin», «Shock Me» и «Rocket Ride». В 1978 году, когда все участники Kiss выпустили сольные альбомы, пластинка Эйса стала коммерчески самой успешной. Его энергичный стиль игры и мелодичные соло оказали влияние на целое поколение гитаристов хард-рока и глэма 1980-х годов.

В начале 1980-х годов Фрейли покинул Kiss из-за конфликтов в творческом процессе и проблем с алкоголем и наркотиками. После этого он основал свою группу Frehley's Comet и выпустил несколько альбомов. Хотя его путь не был безоблачным, музыкант сумел сохранить преданную фанатскую базу и признание как один из самых уникальных гитаристов своего времени.

В 1996 году Фрейли вернулся в Kiss для мирового тура с классическим составом. Это возвращение вызвало огромный интерес и привело к новым коммерческим успехам группы. Однако в начале 2000-х он снова покинул коллектив, сосредоточившись на сольной карьере и редких концертных выступлениях.

