Продажа недвижимости в РФ, долги, мнение об СВО: где сейчас Хазанов

Юморист Геннадий Хазанов повздорил с журналистами из-за вопросов о продаже недвижимости в России. Правда ли, что артист продал пять квартир и домов общей стоимостью 706 млн рублей, что известно о жизни комика и его отношении к СВО?

Правда ли, что Хазанов избавился от недвижимости в России

Telegram-канал SHOT сообщал, что советский и российский артист эстрады Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в РФ общей стоимостью 706 млн рублей. В материале говорится, что соответствующие объекты расположены в Москве и области. В частности, упоминаются квартиры на улице Малая Молчановка (246 квадратных метров стоимостью 237 млн рублей) и в Пресненском районе (255 квадратных метров за 232 млн рублей).

Артист реализовал трехэтажный дом с постройками в селе Дубки Одинцовского городского округа (845 квадратных метров за 112 млн рублей) и квартиру на Якиманке (114 «квадратов» за 102 млн рублей). В публикации также говорится о продаже квартиры в поселке Сосны Одинцовского городского округа. Площадь квартиры составляет 112 квадратных метров, а цена — 23 млн рублей.

По данным канала, у Хазанова осталась лишь одно жилье в России — квартира на улице Люсиновской в Замоскворечье (39 «квадратов» за 21 млн рублей). При этом артист является владельцем двух бизнесов в стране и находится на посту худрука Московского театра эстрады.

15 октября SHOT заявил, что Хазанов набросился на корреспондента канала, когда тот задал вопрос о проданных квартирах. По информации авторов, инцидент произошел у подъезда дома на Арбате.

По словам авторов, сначала они задали вопрос об имуществе после спектакля с участием Хазанова. Также корреспондент поинтересовался, собирается ли артист уезжать из России. SHOT сообщил, что юморист не стал прямо отвечать на вопросы. Затем, как отмечается в посте, корреспондент подкараулил Хазанова у дома, после чего беседа переросла в конфликт с рукоприкладством.

Что известно о долгах Хазанова перед налоговой

В июле издание «Постньюс» писало, что Хазанов, возглавляющий Московский театр эстрады, может иметь задолженность перед ФНС в размере 123 тысяч рублей. По данным портала, в случае неуплаты счета артиста могут быть заблокированы.

На текущий момент в отношении Хазанова не возбуждено исполнительное производство. Кроме того, отсутствует информация о возможных дополнительных судебных взысканиях.

Артист попал в центр придирчивого внимания общественности в 2022 году. Тогда появились данные о его переезде в Латвию, которые сам артист опровергал, называя свой отъезд временными «летними каникулами». Хазанов возглавляет Театр эстрады с 1997 года и продолжает оставаться одной из ключевых фигур российской культуры.

Что Хазанов говорил про Россию и СВО

15 декабря 2023 года Хазанов обнародовал на своем YouTube-канале видео, посвященное патриотизму. По мнению артиста, это явление действующая власть использует как орудие, необходимое для достижения своих «корыстных целей». При этом Хазанов цитировал писателя Льва Толстого.

«Патриотизм есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. А для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм есть рабство», — сказал юморист.

Артист прямо не утверждал, что речь идет о действующей российской власти или текущей геополитической ситуации. Также известно, что открыто против СВО Хазанов не выступал и не делал никаких заявлений о конфликте России и Украины.

В то же время Telegram-канал Readovka в своей публикации писал, что отсылка к словам Толстого может являться осуждением политики России и СВО.

