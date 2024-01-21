Хазанов объяснил, почему не смог досмотреть до конца шоу Воли Хазанов раскритиковал Волю за обилие мата на концерте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Хазанов

Актер Геннадий Хазанов рассказал в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», что не досмотрел шоу комика Павла Воли из-за обилия нецензурной брани в монологах. По его словам, юморист давал совместный концерт с Гариком Мартиросяном, но не смог так же рассмешить зал, как его коллега, из-за чего начал материться.

[Павлу Воле] стало обидно, что этот (Мартиросян. — NEWS.ru) имеет успех. И он решил догнать его и прыгнуть с ним на одну ступеньку этого трамвая, но у него не получалось. И тогда он стал прибегать к ненормативной лексике, — сказал Хазанов.

При этом Хазанов подчеркнул, что ему нравится комик Демис Карибидис, часто выступающий в дуэте с Гариком Харламовым. Также он отметил талант юмориста Михаила Галустяна.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее обратила внимание на шутку Воли, в которой интернет-пользователи усмотрели нормализацию изнасилования. Она прокомментировала еще одно высказывание в Сети на эту тему и фильм «Непосредственно Каха», назвав их примерами пропаганды насилия. Защитники юмориста настаивали, что шутка была вырвана из контекста и в монологе шла речь об интимном контакте между сонными супругами.