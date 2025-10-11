Проблемы в семье, личная жизнь, болезнь: как живет Екатерина Волкова

Екатерина Волкова обрела известность после съемок в сериалах «КГБ в смокинге» и «Next 2», а также в фильме «Саранча». Что известно о жизни актрисы, с какими проблемами в семье она столкнулась?

Что происходит в семье Екатерины Волковой

На премьере фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» Екатерина Волкова рассказала о больших проблемах в семье. Она призналась, что находится в ужасном состоянии.

По словам актрисы, зять запретил ей общаться с дочерью Валерией и внуками. В 2022 году Валерия родила сына Тимофея, а в июне 2025 года — дочку Василису.

Екатерина и ее зять не смогли наладить отношения. Их конфликт перерос в серьезную ссору.

«Сложная ситуация с детьми, с внуками… Пока не дают с ними нянчиться. Ставят свои условия. Например, нельзя выкладывать фотографии вместе с внуком в соцсети», — поделилась актриса на премьере.

Екатерина давно не видела родных.

«Я в ужасном состоянии от того, что не вижу ни дочери, ни моего любимого внука, который тоже хочет ко мне. Это дикая несправедливость», — говорит знаменитость.

Волкова отмечает, что дочь, вероятно, попала под влияние мужа. «Это ужасно… Сердце разрывается», — добавила артистка.

Как сложилась личная жизнь Волковой

Первый муж Екатерины Волковой, Алексей, был судим за угон. Он был против ее актерской карьеры и однажды избил ее до потери сознания, после чего она попала в больницу с сотрясением мозга. В браке родилась дочь Валерия, которую Екатерина забрала в Москву после развода.

Актриса четыре года была в отношениях с театральным режиссером Эдуардом Бояковым, под его влиянием увлеклась эзотерикой и индийской философией. Позже она узнала о романах Эдуарда на стороне. К тому же, он не хотел ребенка от Волковой и настоял на аборте.

Второй муж — кинопродюсер Сергей Члиянц, с которым актриса познакомилась на кинофестивале в Ханты-Мансийске и расписалась через год. Брак распался после выкидыша на четвертом месяце. Актриса называла брак авантюрой и не хотела возобновлять отношения, несмотря на предложение Сергея.

Третьим мужем актрисы стал писатель Эдуард Лимонов. Они познакомились после съемок «Next 2». Под влиянием публициста, который был старше Екатерины на 30 лет, она кардинально изменила свой внешний облик и постриглась коротко. От брака с Лимоновым у нее родились сын Богдан и дочь Александра. Развод пары произошел, когда Екатерина была беременна дочерью.

«Я быстро осознала, что, несмотря на всю красоту нашего романа, мы с Эдуардом принадлежим к разным поколениям, и это огромная пропасть, которая никогда не позволит нам говорить на одном языке, понимать друг друга мгновенно или двигаться в одном направлении», — признавалась актриса.

Тем не менее она сохранила теплые отношения с Лимоновым и была рядом с ним до самого конца его жизни.

Что известно о тяжелой болезни Волковой

В 2020 году Волкова рассказала в интервью, как ее заразили смертельным вирусом после искусственных родов, которые пришлось провести во время съемок в Чехии.

Артистке стало плохо во время завтрака.

«Я встала и на белом чехле увидела кровь. У меня была паника: „Я потеряла ребенка!“ И меня отвезли на скорой помощи в больницу. И месяц врачи боролись за жизнь ребенка. Сначала врачи ставили шанс 80%», — делилась она.

Актриса находилась «в полном покое», лежала под капельницей, ее состояние сопровождалось сильными болями.

«Речи о съемках вообще не могло быть. Все эти прогнозы, проценты — были не в пользу ребенка. Началось воспаление матки. Это было уже опасно. И врачи приняли решение сделать искусственные роды», — сказала Волкова.

После искусственных родов у нее случилась сильная кровопотеря, медикам не удавалось остановить кровь.

«Я была на грани жизни и смерти, и мне сделали переливание крови. И заразили меня вирусом гепатита C», — призналась артистка.

По словам актрисы, после этого супруг стал от нее «шарахаться», так как считал ее смертельно больной. Она почувствовала, что тот отдаляется, когда муж начал спрашивать, пользовалась ли она его столовыми приборами и средствами личной гигиены.

Из-за такого отношения со стороны мужчины актриса «замкнулась в себе и переживала». В какой-то момент ситуация стала «невыносимой», и она решила уйти.

Говоря о своей болезни, Екатерина объяснила, что ее течение проходит «бессимптомно».

Актриса подчеркнула, что после того, как у нее был диагностирован гепатит С, она родила двоих детей, у которых нет следов заболевания вирусом.

Артистка также подчеркнула, что соблюдает определенные ограничения по диете, не употребляет алкоголь, не ест жареного и жирного.

