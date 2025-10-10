Чета Кончаловских и Дибров с сыном: премьера «Хроник русской революции»

Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая во время премьеры сериала «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского

Премьера сериала «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского прошла в кинотеатре «Октябрь» 9 октября. Главную роль в новом проекте исполнил актер Юра Борисов, однако на мероприятие он попасть не смог. Тем не менее поддержать Кончаловского пришли многие знаменитости.

Главной звездой премьеры, естественно, стал сам режиссер, который появился на красной ковровой дорожке с супругой Юлией Высоцкой. Одним из первых гостей оказался телеведущий Дмитрий Дибров. Он пришел на мероприятие со старшим сыном Александром.

Помимо этого, увидеть новый проект отца приехал режиссер Егор Кончаловский вместе с дочерью Марией. На ковровой дорожке также блистали Сабина Ахмедова, Павел Деревянко, Никита Ефремов и другие.

Действие телесериала охватывает почти 20 лет — с 1905 года по 1924 год. В центре истории — падение династии Романовых и приход к власти большевиков. Главный герой сериала — молодой офицер Михаил Прохоров, который по долгу службы оказывается в самой гуще событий. Его роль исполнил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов.

Самые яркие моменты с премьеры «Хроник русской революции» — в фотогалерее NEWS.ru.