10 октября 2025 в 00:14

Чета Кончаловских и Дибров с сыном: премьера «Хроник русской революции»

Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая во время премьеры сериала «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая во время премьеры сериала «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского Фото: Юлия Морозова/ТАСС

Премьера сериала «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского прошла в кинотеатре «Октябрь» 9 октября. Главную роль в новом проекте исполнил актер Юра Борисов, однако на мероприятие он попасть не смог. Тем не менее поддержать Кончаловского пришли многие знаменитости.

Главной звездой премьеры, естественно, стал сам режиссер, который появился на красной ковровой дорожке с супругой Юлией Высоцкой. Одним из первых гостей оказался телеведущий Дмитрий Дибров. Он пришел на мероприятие со старшим сыном Александром.

Помимо этого, увидеть новый проект отца приехал режиссер Егор Кончаловский вместе с дочерью Марией. На ковровой дорожке также блистали Сабина Ахмедова, Павел Деревянко, Никита Ефремов и другие.

Действие телесериала охватывает почти 20 лет — с 1905 года по 1924 год. В центре истории — падение династии Романовых и приход к власти большевиков. Главный герой сериала — молодой офицер Михаил Прохоров, который по долгу службы оказывается в самой гуще событий. Его роль исполнил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов.

Самые яркие моменты с премьеры «Хроник русской революции» — в фотогалерее NEWS.ru.

Актер Андрей Максимов
Актер Андрей Максимов
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Сергей Романович
Актер Сергей Романович
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Маруся Фомина
Актриса Маруся Фомина
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Никита Ефремов
Актер Никита Ефремов
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Режиссер Егор Кончаловский с дочерью Марией
Режиссер Егор Кончаловский с дочерью Марией
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Юрий Чурсин
Актер Юрий Чурсин
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сергей Гармаш и Ксения Алферова
Сергей Гармаш и Ксения Алферова
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Валерия Федорович
Актриса Валерия Федорович
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Дарья Мороз
Актриса Дарья Мороз
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Ангелина Стречина
Актриса Ангелина Стречина
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеведущий Дмитрий Дибров с сыном Александром
Телеведущий Дмитрий Дибров с сыном Александром
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Евгений Ткачу с женой Мартой
Евгений Ткачу с женой Мартой
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Сабина Ахмедова
Актриса Сабина Ахмедова
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Павел Деревянко с супругой Зоей Фуць
Актер Павел Деревянко с супругой Зоей Фуць
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Супруги Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Супруги Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Иван Добронравов с женой Анной
Иван Добронравов с женой Анной
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Олеся Судзиловская
Актриса Олеся Судзиловская
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеведущая Елена Ханга с дочерью Анной-Елизаветой
Телеведущая Елена Ханга с дочерью Анной-Елизаветой
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Режиссер Никита Михалков
Режиссер Никита Михалков
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юра Борисов
фильмы
