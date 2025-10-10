Слухи о новом романе, обвинения семьи Тиммы, браки: как живет Седокова

Анна Седокова продолжает творческую карьеру. Певица часто посещает различные мероприятия, музыкальные премии, а также принимает участие в телешоу. Что известно о жизни артистки, правда ли, что у нее появился новый возлюбленный?

Правда ли, что у Седоковой появился новый возлюбленный

Накануне StarHit сообщил, что Анна Седокова появилась на закрытой премии рестораторов «Плавно» в компании загадочного мужчины. Как пишет издание, 42-летняя певица выглядела влюбленной: она обнимала спутника со спины и что-то тихо шептала ему.

«Все это происходило под живое исполнение Алсу — сплошная романтика. До мероприятия Седокова успела выложить в соцсетях фото из кинотеатра, где отдыхала с таинственным спутником — вероятно, тем самым, с которым позже появилась на премии», — говорится в публикации.

Авторы статьи пишут, что сейчас певица оберегает новые отношения от лишнего внимания, «хотя и не скрывает своих чувств». Сама артистка пока не прокомментировала слухи о возможном романе.

В чем Седокову обвиняет семья умершего Тиммы

В августе адвокат семьи бывшего мужа Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, который покончил с собой в прошлом году, Маргарита Гаврилова заявила, что артистка не внесла финансовый вклад в установку памятника на могиле спортсмена.

По словам юриста, на мемориал было потрачено более €20 тысяч (более 1,211 млн рублей).

«Памятник безумно дорогой, оплаченный личной семьей. На него потратили более €20 тысяч. Сторона Анны Седоковой не дала ни гроша», — заявила Гаврилова.

Она также подчеркнула, что расследование причин смерти баскетболиста продолжается. В Латвии проводится психолого-психиатрическая экспертиза на предмет доведения Тиммы до самоубийства, добавила адвокат.

Юрист Дмитрий Краснов отмечал, что въезд в любую страну Европы может грозить Седоковой тюрьмой. По его словам, история с заведением на артистку уголовного дела по обвинению в доведении до самоубийства Тиммы выглядит политизированной, поэтому знаменитости следует быть осторожнее.

«Все-таки Седокова — певица, живущая в России, а Латвия, собственно, как и многие прибалтийские страны, всегда точила зуб на артистов из РФ. И им сейчас хочется в очередной раз обострить ситуацию, поэтому, как мне кажется, от артистки они все же не отстанут», — отметил он.

Ранее адвокат родных Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что семья покойного собирается обратиться к заместителю председателя Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Седоковой. По ее словам, близкие спортсмена подозревают, что артистка довела его до самоубийства.

Яниса нашли мертвым 17 декабря 2024 года. Он покончил с собой в небольшом отеле на северо-западе Москвы.

Что известно о браках Седоковой

Седокова развелась с Тиммой незадолго до его смерти. Спортсмен, ставший третьим мужем артистки, обвинил ее в том, что она променяла его на деньги.

Telegram-канал «НеМалахов» обратил внимание на то, что Тимма стал вторым мужем Седоковой, который умер после расставания с ней.

«Первым был экс-капитан ФК „Динамо“ (Киев) Валентин Белькевич. С певицей он прожил два года. После развода с артисткой Белькевич вернулся к бывшей. В 2014-м он скончался от тромбоэмболии», — говорится в публикации.

Белькевич был первым мужем исполнительницы, в союзе родилась дочь Алина.

Вторым мужем Седоковой стал украинский бизнесмен Максим Чернявский. Пара жила на две страны: Анна в России, ее супруг — в основном в США. Их дочь Моника появилась на свет в Штатах. Седокова рассталась с ним после двух лет брака.

