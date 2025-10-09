Развод Джигана и Самойловой: как будут делить недвижимость, бизнес и детей

Накануне стало известно, что блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) разводятся. Модель стала инициатором этого решения. Как супруги будут делить недвижимость и бизнес, с кем останутся дети?

Что будут делить при разводе Джиган и Самойлова

За 13 лет брака Оксана Самойлова и Джиган обзавелись значительным количеством совместного имущества. Как стало известно «Страстям», сейчас пара и их дети живут в роскошном доме в поселке Шато-Соверен Московской области площадью 750 кв. м.

«Это здание супруги купили еще в 2018 году в ипотеку. Примерная стоимость — 155 млн рублей», — говорится в публикации.

Издание пишет, что пара также владеет недвижимостью за рубежом — в Дубае Самойлова и Джиган владеют квартирой площадью 121 кв. м.

«Ее супруги купили за 36 млн рублей. Позже для инвестиций блогерша приобрела еще одни апартаменты в Дубае рядом с морем за 13 млн рублей», — отмечают журналисты.

Также сообщается, что в 2025 году Самойлова купила заброшенный пансионат за 45 миллионов рублей в Московской области. На месте советских построек она планировала создать «ферму приключений» для детей.

Кроме того, Самойлова является соучредителем пяти компаний. По закону, ее доля в ООО считается совместно нажитым имуществом и может подлежать разделу при разводе.

С какими сложностями могут столкнуться Самойлова и Джиган при разводе

Супругам предстоит продолжительный процесс развода из-за отсутствия брачного договора, утверждает юрист Александр Хаминский, возглавляющий Центр правопорядка в Москве и Московской области.

«Если дети останутся с матерью, Джигана обяжут выплачивать алименты в размере до половины от своего дохода. Процесс расторжения брака может занять несколько месяцев. Основные споры развернутся вокруг раздела имущества, особенно бизнес-активов и авторских прав, определения места жительства детей и размера алиментов», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Хаминский обратил внимание, что за годы брака Джиган и Самойлова скопили значительное состояние, из-за отсутствия брачного договора разделу подлежит всё совместно нажитое имущество.

Адвокат Александр Бенхин заявил, что, согласно еврейским традициям, Джиган обязан отдать все имущество и большую сумму денег Самойловой в случае развода. По его словам, артист часто выставляет напоказ свое еврейское происхождение.

«Очень интересно и любопытно, будут ли Джиган и Самойлова разводиться по еврейской традиции, поскольку рэпер активно педалирует и выставляет напоказ свое еврейское происхождение. У него есть татуировки в виде шестиконечных звезд и надписи на иврите. Недавно он выступал на свадьбе дочери главного раввина РФ Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа в ультраортодоксальных нарядах. Если он такой набожный, то они должны разводиться по еврейской традиции. А там все гораздо тяжелее. Там муж должен отпускать жену и даже все имущество ей отдать», — отметил Бенхин.

По его словам, если звездная пара сочеталась браком по еврейской традиции, то также должна была подписать ктубу — еврейский брачный договор, в котором, в частности, прописывается обязанность выплатить определенную сумму денег в случае развода. Адвокат подчеркнул, что обычно в документ вписывают большое количество денег, чтобы супруги не расставались. Бенхин отметил, что иудаизм не поддерживает практику разводов, тем более если у пары есть дети.

С кем останутся дети Самойловой и Джигана

При разводе Джигана и Самойловой их дочери могут остаться жить с отцом, заявил Бенхин. По его словам, исход судебного разбирательства будет определяться желанием детей, так как они достигли возраста 10 лет. Звезды воспитывают четверых детей: 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, восьмилетнюю Майю и пятилетнего Давида.

«У Джигана и Самойловой две дочки, которые старше 10 лет, Ариэла и Лея. Соответственно, их мнение будет учтено судом при вынесении решения о месте проживания детей», — пояснил Бенхин.

Он отметил, что, согласно Семейному кодексу, все совместно нажитое имущество делится пополам, если между супругами нет брачного контракта. По словам адвоката, учитывая, что Джиган и Самойлова были вместе задолго до того, как достигли нынешнего уровня финансового благополучия, можно предположить, что такого документа у них нет.

