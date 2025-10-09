Ефремов стал царем, Калюжный перенес блокаду: новинки кино 9–15 октября

В кинотеатрах с 9 октября: Глеб Калюжный на Олимпиаде в Хельсинки, Ченнинг Татум промышляет воровством, Константин Белошапка делает предложение Ксении Трейстер, Кирилла Кяро подозревают в убийстве, Юра Борисов устраивает революцию, Филипп Янковский внедряется в группу бывших преступников, а Джейсон Кларк сражается с беглыми заключенными на Аляске. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Первый на Олимпе»

Премьера: 9 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Ирина Паутова, Марк-Малик Мурашкин.

Зачем смотреть: спортивная драма режиссера Артема Михалкова.

После страшных лет блокады юный Юра Тюкалов пытается вернуть себе смысл жизни и находит его в академической гребле. Измученный войной, он едва держится на ногах, но встреча с тренерами Михаилом и Верой Савримович становится поворотным моментом. Их вера в него и в силу команды рождает новый огонь: на фоне страны, поднимающейся из руин, Юра вместе с товарищами превращает боль прошлого в упорство и движение к мечте. Испытания, пот, поражения и редкие мгновения радости складываются в путь, ведущий к главной цели — Олимпиаде в Хельсинки, где решается все.

«Грабитель с крыши»

Премьера: 9 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Ченнинг Татум, Кирстен Данст, Питер Динклэйдж, Джуно Темпл, Бен Мендельсон, Эмори Коэн, Узо Адуба, Лакит Стэнфилд, Молли Прайс.

Зачем смотреть: криминальная комедия, основанная на реальных событиях.

Джеффри Манчестер, известный как Грабитель с крыши, после серии налётов на McDonald's скрывается от полиции и прячется в магазине игрушек. Там он наконец находит передышку и возможность затаиться. Все меняется, когда он знакомится с сотрудницей магазина — искренней и доброй девушкой, к которой у него постепенно появляются чувства. Но чем сильнее он к ней привязывается, тем опаснее становится его положение: прошлое не даёт покоя, и маска благополучного человека вот-вот может слететь.

«Тысяча „нет“ и одно „да“»

Премьера: 9 октября.

Где смотреть: Wink.

В ролях: Елена Лядова, Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Павел Попов, Иван Жвакин, Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова.

Зачем смотреть: российская романтическая драма.

Жизнь Оксаны, скромной девушки из обычной семьи, меняется после хаотичной свадьбы ее сестры, где все идет наперекосяк: неудачи следуют одна за другой, а среди гостей неожиданно появляется бывший жених невесты. В разгар суматохи уверенный в себе молодой олигарх Сергей делает Оксане внезапное предложение при всех. Получив отказ, он воспринимает это как вызов и обещает добиться ее расположения, даже если для этого придется услышать тысячу нет. С этого момента между ними начинается игра, которая постепенно стирает границы между ними.

«Как приручить лису»

Премьера: 10 октября.

Где смотреть: Okko.

В ролях: Кирилл Кяро, Максим Стоянов, Таисья Калинина, Ксения Кутепова, Наталья Фенкина, Андрей Кочинов, Федор Федосеев, Сергей Медведев, Юрий Межевич, Егор Борисов.

Зачем смотреть: детективная драма — победитель полугодового практического курса киношколы «Студия 24».

Зоопсихолог, исследующий поведение лис, случайно находит в лесу раненую и замкнутую девушку по имени Дина и спасает ей жизнь. Однако вскоре он оказывается под подозрением в убийстве ее подруги. Чтобы доказать свою невиновность, он начинает собственное расследование, стараясь установить доверие с Диной — единственным свидетелем, которая упорно молчит и не идет на контакт. Между ними разворачивается напряженная психологическая игра, где каждое слово и жест могут стать ключом к разгадке тайны.

«Хроники русской революции»

Премьера: 10 октября.

Где смотреть: Start, «Кинопоиск», Premier.

В ролях: Юра Борисов, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизев, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Тимофей Окроев, Артем Мосин-Щепачев, Владимир Зомерфельд, Сергей Вагин.

Зачем смотреть: историческая драма Андрея Кончаловского.

Фильм охватывает двадцатилетний период от первой русской революции до смерти Ленина, показывая, как страна проходит через череду восстаний, войн и переворотов. На фоне исторических событий разворачиваются человеческие драмы, отражающие столкновение идей, страстей и судеб. Через судьбы простых людей и лидеров эпохи показано, как буря революции изменила не только Россию, но и весь мир, оставив след в каждом, кто оказался втянут в ее вихрь.

«Чудо»

Премьера: 15 октября.

Где смотреть: Premier.

В ролях: Филипп Янковский, Данил Стеклов, Юлия Хлынина, Алина Ходжеванова, Сафия Яруллина, Алина Воронцова, Степан Девонин, Александр Ратников, Александр Лойе, Александр Тютин.

Зачем смотреть: комедия с элементами детектива с Данилом Стекловым и Филиппом Янковским в главных ролях.

Лейтенант Денис Орлов получает задание под прикрытием внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо», за которой стоит бывший криминальный авторитет Василий Сапогов. Когда-то Сапог и его люди похитили из музея редкий царский кубок, заменив его копией, и теперь, перед крупной выставкой, полиция должна вернуть подлинник. Орлов погружается в замкнутый мир бывших преступников, где за дружескими посиделками и исповедями скрываются тайны прошлого, способные обернуться новой опасностью.

«Последний рубеж»

Премьера: 10 октября.

Где смотреть: Apple TV.

В ролях: Симона Кэссел, Хейли Беннетт, Джейсон Кларк, Доминик Купер, Элфри Вудард, Даллас Голдтут, Тейт Блум, Джош Круддас, Сара Суайр.

Зачем смотреть: драматический триллер с элементами боевика.

После крушения тюремного самолета над заснеженной Аляской федеральный маршал Фрэнк Ремник оказывается один на один с десятками сбежавших преступников. Расследуя обстоятельства катастрофы, он постепенно понимает, что авария была тщательно спланирована. Теперь Ремнику предстоит не только выжить в суровых условиях, но и выяснить, кто стоит за этим хаосом, где грань между законом и предательством становится все тоньше.

