10 сентября 2025 в 01:27

Актер Артем Быстров рассказал, на какую роль он никогда не согласится

Актер Быстров заявил, что никогда не согласится играть роль отца умирающих детей

Актёр Артём Быстров Актёр Артём Быстров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Артем Быстров заявил NEWS.ru, что никогда не согласился бы играть роль отца болеющих раком детей. По его словам на премьере продолжения масштабной саги Юрия Быкова «ЛИХИЕ», он не хотел бы касаться столь деликатной темы из опасения задеть чувства людей, которые столкнулись с подобным опытом вживую.

На роль человека, у которого дети умирают от рака. Если ты заходишь на эту территорию, то ты должен быть уверен и ни в коем случае не принести вреда этой отрасли, этим всем фондам, этим всем людям, которые живут этим всем, которые помогают. Порой кино купирует какие-то вещи, и мы представляем тему в не совсем том свете. Натягивать на себя такие предполагаемые обстоятельства не очень бы хотелось, — подчеркнул артист.

Ранее стало известно, что актер Михаил Ефремов проходит лечение в элитном санатории в Кисловодске после перенесенных в колонии бронхолегочных заболеваний. По некоторым данным, стоимость программы составляет 300 тыс. рублей. В программу лечения входят консультации врачей, ингаляции, тимьяновые ванны и массаж.

Актер Артем Быстров рассказал, на какую роль он никогда не согласится
