Актер Артем Быстров рассказал, на какую роль он никогда не согласится

Актер Артем Быстров заявил NEWS.ru, что никогда не согласился бы играть роль отца болеющих раком детей. По его словам на премьере продолжения масштабной саги Юрия Быкова «ЛИХИЕ», он не хотел бы касаться столь деликатной темы из опасения задеть чувства людей, которые столкнулись с подобным опытом вживую.

На роль человека, у которого дети умирают от рака. Если ты заходишь на эту территорию, то ты должен быть уверен и ни в коем случае не принести вреда этой отрасли, этим всем фондам, этим всем людям, которые живут этим всем, которые помогают. Порой кино купирует какие-то вещи, и мы представляем тему в не совсем том свете. Натягивать на себя такие предполагаемые обстоятельства не очень бы хотелось, — подчеркнул артист.

