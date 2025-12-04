Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Чувствуешь себя уверенно»: актер Ткаченко рассказал о своем «талисмане»

Актер Ткаченко заявил, что вместо талисманов полагается на заучивание текстов

Артем Ткаченко Артем Ткаченко Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Российский актер театра, кино и сериалов Артем Ткаченко в беседе с NEWS.ru на приуроченной к выходу в прокат фильма «Тропа гнева» пресс-конференции признался, что, в отличие от коллег, у него нет никаких талисманов. По словам артиста, вместо этого он полагается на заучивание текстов.

Талисманов никаких у меня нет. Для меня в кино и театре главная подготовка — это в первую очередь выучить текст. Вот так просто. Потому что, если ты знаешь текст, ты чувствуешь себя уверенно, ты можешь импровизировать в этом коридоре, — рассказал Ткаченко.

Он добавил, что нередко звонит режиссерам и предлагает внести некоторые правки в сценарий, если считает нужным. Кроме того, по словам Ткаченко, с подготовкой к роли ему помогает супруга.

И, конечно же, я заставляю прочесть сценарий свою жену, и вместе мы обсуждаем и придумываем какие-то ходы, — отметил актер.

Ранее актер Иван Охлобыстин рассказал, что хорошо относится к Новому году, однако после 30 лет начал терять ощущение праздника. Он также отметил, что у них в семье есть обязательные традиции.
