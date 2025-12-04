Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 13:43

Охлобыстин рассказал о своем отношении к Новому году

Актер Охлобыстин: с возрастом теряется ощущение праздника

Иван Охлобыстин Иван Охлобыстин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Иван Охлобыстин рассказал, что хорошо относится к Новому году, однако после 30 лет начал терять ощущение праздника, сообщает aif.ru. Он отметил, что у них в семье есть обязательные традиции.

Я к Новому году очень хорошо отношусь, но лет в 30 неожиданно осознал, что теряю ощущение праздника. Стал прагматичным, взрослым, многодетным, таким внутренне суровым. Но мне очень хотелось сохранить праздничные детские интонации в своей жизни, — рассказал Охлобыстин.

Актер рассказал, что перед Новым годом они с женой посещают ночное богослужение. Он отметил, что это позволяет продлить и усилить ощущение праздника.

Ранее сообщалось, что певица Любовь Успенская рассказала, что планирует встретить Новый год в домашней обстановке со своей дочерью. По словам артистки, это ее любимый праздник.

