Охлобыстин рассказал о своем отношении к Новому году

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что хорошо относится к Новому году, однако после 30 лет начал терять ощущение праздника, сообщает aif.ru. Он отметил, что у них в семье есть обязательные традиции.

Я к Новому году очень хорошо отношусь, но лет в 30 неожиданно осознал, что теряю ощущение праздника. Стал прагматичным, взрослым, многодетным, таким внутренне суровым. Но мне очень хотелось сохранить праздничные детские интонации в своей жизни, — рассказал Охлобыстин.

Актер рассказал, что перед Новым годом они с женой посещают ночное богослужение. Он отметил, что это позволяет продлить и усилить ощущение праздника.

