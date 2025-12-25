Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 06:46

Готовим новогодний стол без больших трат: салат «Нежный» с пекинской капустой и курицей — легкий

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим новогодний стол без больших трат! В этом поможет рецепт салата «Нежный» с пекинской капустой и курицей. Он легок в приготовлении и для желудка.

Вкус получается очень свежим и сбалансированным: нежная курица и яйца, сладкие зерна кукурузы, сочный огурец и легкая хрустящая текстура пекинской капусты создают гармоничную и сытную композицию, которая не перегружает желудок.

Вам понадобится: 300 г пекинской капусты (тонко нашинковать), 300 г отварного куриного филе (нарезать кубиками или разобрать на волокна), 1 банка консервированной кукурузы, 1 свежий огурец (нарезать тонкой соломкой или кубиками), 3 вареных яйца (нарезать кубиками), майонез или легкий йогуртовый соус для заправки, соль, черный перец по вкусу. Все подготовленные ингредиенты сложите в большую салатницу. Заправьте выбранным соусом, посолите и поперчите. Аккуратно, но тщательно перемешайте. Салат лучше подавать сразу после приготовления, чтобы капуста и огурец остались хрустящими.

Ранее стало известно, как приготовить вкуснейший салат из сыра, чеснока и мандаринов — даже варить ничего не надо.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю «Мимозу» по-новому — заменяю консервы нежным кальмаром: мой топ для новогоднего стола
Общество
Готовлю «Мимозу» по-новому — заменяю консервы нежным кальмаром: мой топ для новогоднего стола
Салат «Невеста» с пекинской капустой: свежий и легкий — для разнообразия на Новый год
Общество
Салат «Невеста» с пекинской капустой: свежий и легкий — для разнообразия на Новый год
Уплетают даже мясоеды — эти веджибургеры из чечевицы стали моим коронным блюдом: идеально для ПП-ужина
Общество
Уплетают даже мясоеды — эти веджибургеры из чечевицы стали моим коронным блюдом: идеально для ПП-ужина
Самый лучший холодец из говядины по всем правилам: застывает сам!
Семья и жизнь
Самый лучший холодец из говядины по всем правилам: застывает сам!
Простой салат «Хрустик» из пекинской капусты с сухариками: вкуснейшее сочетание с копченой колбасой
Общество
Простой салат «Хрустик» из пекинской капусты с сухариками: вкуснейшее сочетание с копченой колбасой
салаты
рецепты
пекинская капуста
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленский жутко обидчив»: раскрыто, чем обернется скандал в Чехии
Раскрыто число сбитых за ночь украинских БПЛА на территории России
«Похоронен за двором»: беженка рассказала о пережитом кошмаре в Торском
Ставка Сырского, ВСУ пускают «на мясо»: новости СВО к утру 25 декабря
«План не сработает»: в ФРГ признали, что Киев лишился партнера в лице США
«Плохой Санта»: Трамп сделал предупреждение по поводу вторжения в США
Путин рассказал про героизм военных КНДР в Курской области
Слюсарь раскрыл подробности атаки ВСУ на Ростовскую область
Россиянам объяснили, как встретить Новый год без вреда для природы
Депутат ответил, каких артистов обязательно нужно признавать иноагентами
Трамп появился на публике с новыми синяками
Россиянам рассказали, кому пора срочно менять права
Юрист ответил, в каких случаях завещание не гарантирует прав на квартиру
Ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Норвежским морем
Стало известно о состоянии девочек, брошенных матерью в Норильске
Врач рассказал, что помогает перенести резкие перепады температуры
Назван способ самостоятельно утеплить пластиковые окна
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Гуляйполе
Самый лучший холодец из говядины по всем правилам: застывает сам!
Разгром бункера ВСУ и победа сил ПВО: успехи ВС РФ к утру 25 декабря
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.