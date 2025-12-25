Готовим новогодний стол без больших трат: салат «Нежный» с пекинской капустой и курицей — легкий

Готовим новогодний стол без больших трат! В этом поможет рецепт салата «Нежный» с пекинской капустой и курицей. Он легок в приготовлении и для желудка.

Вкус получается очень свежим и сбалансированным: нежная курица и яйца, сладкие зерна кукурузы, сочный огурец и легкая хрустящая текстура пекинской капусты создают гармоничную и сытную композицию, которая не перегружает желудок.

Вам понадобится: 300 г пекинской капусты (тонко нашинковать), 300 г отварного куриного филе (нарезать кубиками или разобрать на волокна), 1 банка консервированной кукурузы, 1 свежий огурец (нарезать тонкой соломкой или кубиками), 3 вареных яйца (нарезать кубиками), майонез или легкий йогуртовый соус для заправки, соль, черный перец по вкусу. Все подготовленные ингредиенты сложите в большую салатницу. Заправьте выбранным соусом, посолите и поперчите. Аккуратно, но тщательно перемешайте. Салат лучше подавать сразу после приготовления, чтобы капуста и огурец остались хрустящими.

