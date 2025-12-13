Беру сыр, чеснок и мандарины — и готовлю вкуснейший салат: даже варить ничего не надо

Беру сыр, чеснок и мандарины — и готовлю вкуснейший салат: даже варить ничего не надо

Беру сыр, чеснок и мандарины — и готовлю вкуснейший салат. Для него даже варить ничего не надо. Просто смешайте эти 3 ингредиента с майонезом. Салат-спасение в праздничной суете!

Вкус этого салата — это удивительная и смелая гармония: сливочный, солоноватый сыр, яркая сладковато-кислая свежесть мандарина и пикантная острота чеснока создают незабываемый вкусовой букет.

Вам понадобится: 200 г твердого сыра (например, российского или гауда), 3-4 мандарина, 2-3 зубчика чеснока и майонез для заправки. Сыр натрите на средней терке. Мандарины очистите, разделите на дольки и удалите с них все белые пленки, затем каждую дольку нарежьте на 2-3 кусочка. Чеснок пропустите через пресс. В глубокой миске соедините сыр, мандарины и чеснок. Заправьте салат майонезом по вкусу и аккуратно перемешайте, чтобы не повредить нежные кусочки мандарина. Дайте салату настояться 15–20 минут для раскрытия вкуса.

Ранее стало известно, как приготовить мясной салат «Принц»: если любите посытнее, этот рецепт — просто находка.