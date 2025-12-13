Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 06:46

Беру сыр, чеснок и мандарины — и готовлю вкуснейший салат: даже варить ничего не надо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беру сыр, чеснок и мандарины — и готовлю вкуснейший салат. Для него даже варить ничего не надо. Просто смешайте эти 3 ингредиента с майонезом. Салат-спасение в праздничной суете!

Вкус этого салата — это удивительная и смелая гармония: сливочный, солоноватый сыр, яркая сладковато-кислая свежесть мандарина и пикантная острота чеснока создают незабываемый вкусовой букет.

Вам понадобится: 200 г твердого сыра (например, российского или гауда), 3-4 мандарина, 2-3 зубчика чеснока и майонез для заправки. Сыр натрите на средней терке. Мандарины очистите, разделите на дольки и удалите с них все белые пленки, затем каждую дольку нарежьте на 2-3 кусочка. Чеснок пропустите через пресс. В глубокой миске соедините сыр, мандарины и чеснок. Заправьте салат майонезом по вкусу и аккуратно перемешайте, чтобы не повредить нежные кусочки мандарина. Дайте салату настояться 15–20 минут для раскрытия вкуса.

Ранее стало известно, как приготовить мясной салат «Принц»: если любите посытнее, этот рецепт — просто находка.

Проверено редакцией
Читайте также
Удивляет с первого взгляда: салат «Снегурочка» с ананасами — эффектно впишется в новогодний стол
Общество
Удивляет с первого взгляда: салат «Снегурочка» с ананасами — эффектно впишется в новогодний стол
Оливье с неожиданным дуэтом: каперсы и соленые огурцы теперь вместе
Семья и жизнь
Оливье с неожиданным дуэтом: каперсы и соленые огурцы теперь вместе
Быстрые шарики из риса и крабовых палочек: шедевр на Новый год за 5 минут
Семья и жизнь
Быстрые шарики из риса и крабовых палочек: шедевр на Новый год за 5 минут
Капуста с яйцами вкуснее пиццы: чудо-лепешки на завтрак без трат
Общество
Капуста с яйцами вкуснее пиццы: чудо-лепешки на завтрак без трат
Пеку противень бисквита и сворачиваю: мандариновый рулет за 30 минут — обалденный десерт без кучи вредного масла
Общество
Пеку противень бисквита и сворачиваю: мандариновый рулет за 30 минут — обалденный десерт без кучи вредного масла
салаты
рецепты
мандарины
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Участник операции «Поток» раскрыл новые подробности маневра в Судже
Ученые определили, какая елка более экологична
Новый год без долгов и кредитов: как спасти семейный бюджет, лайфхаки
Названы страны, в которых могут не принять доллары старого образца
«Туннель смерти» для ВСУ, танковые потери: новости СВО на утро 13 декабря
Американский ученый рассказал о помощи России в осознании себя
В кинотеатрах указали на редкие посещения зрителей
Профессор раскрыл, как можно было избежать пандемии COVID-19
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 декабря: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 41 БПЛА
Стало известно, кто последним на планете встретит 2026 год
В Росавиации сообщили об инновационной разработке для российских самолетов
Экономист озвучил неутешительный для Европы прогноз
Мощный циклон обрушится на три российских региона
В России отреагировали на выдворение из Латвии россиян
Ким Чен Ын раскрыл, почему Запад не готов бросить вызов армии КНДР
Путешественник пытался провезти в ФРГ более 11 тыс. бриллиантов
Отставить панику! Рассказываем, что означает индикатор Check Engine в авто
Морозы минус 48, снегопады, лавины: погода в России на неделю 15–21 декабря
Проверку инициировали после отравления детей в Якутии
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.