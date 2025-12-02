Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мясной салат «Принц»: если любите посытнее, этот рецепт — просто находка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Мясной салат «Принц» отлично подойдет для любого праздника, включая Новый год. Если любите посытнее, этот рецепт — просто находка!

Насыщенный букет говядины в сочетании с пикантными нотками чеснока и маринованных огурцов, нежная яично-сырная основа и хрустящие орехи создают неповторимую гармонию.

Вам понадобится: 300 г отварной говядины, 3–4 отварные картофелины, 3–4 маринованных огурца, 3 яйца, 150 г твердого сыра, 2–3 зубчика чеснока, грецкие орехи для украшения, майонез для пропитки. Все ингредиенты нужно выкладывать слоями на плоское блюдо: первый слой — натертый на крупной терке отварной картофель, промазанный майонезом; второй слой — мелко нарезанная отварная говядина, сверху которой нужно равномерно распределить выдавленный чеснок; третий слой — натертые на средней терке маринованные огурцы; четвертый слой — натертые на мелкой терке отварные яйца; завершающий слой — натертый на средней терке сыр. Каждый слой необходимо промазывать майонезной сеточкой. Готовый салат нужно украсить измельченными грецкими орехами и дать настояться в холодильнике 2–3 часа.

Ранее стало известно, как приготовить крабовый салат с яблоком: сочетание на миллион — с пикантной кислинкой.

Проверено редакцией
