Крабовый салат с яблоком: сочетание на миллион — с пикантной кислинкой

Крабовый салат с яблоком: сочетание на миллион — с пикантной кислинкой

Крабовый салат с яблоком станет приятным открытием для тех, кто ищет новые вариации классического рецепта. По этому рецепту салат получается с пикантной кислинкой — сочетание на миллион!

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 1 крупное кисло-сладкое яблоко, 3 вареных яйца, 100 г консервированной кукурузы, 150 г вареного риса, майонез или йогурт для заправки. Крабовые палочки нарежьте кубиками, яблоко очистите от кожуры и нарежьте соломкой, яйца измельчите кубиками. Слейте жидкость с кукурузы. Все ингредиенты соедините в салатнице, заправьте майонезом или йогуртом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 10–15 минут в холодильнике.

Вкус этого салата — это удивительно гармоничное сочетание нежных крабовых палочек, свежего хрустящего яблока, питательных яиц и сладковатой кукурузы. Яблоко придает салату легкую кислинку и сочность, что делает его более освежающим по сравнению с традиционными рецептами.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Лесок» с жареными грибами: никаких слоев и трудностей — смешал, и вкуснятина готова.