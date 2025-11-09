Салат «Лесок» с жареными грибочками: никаких слоев и трудностей — смешал, и вкуснятина готова

Салат «Лесок» с жареными грибочками — это потрясающий пример того, как простые ингредиенты могут создать гармоничный и насыщенный вкус без сложных манипуляций. Никаких слоев и трудностей — смешал, и вкуснятина готова.

Для его приготовления понадобится: 300 г куриного филе, 250 г шампиньонов, 2 соленых огурца, 1 банка кукурузы, пучок зелени (укроп, петрушка), майонез для заправки. Куриное филе и шампиньоны нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, затем полностью остудите. Соленые огурцы нарежьте мелкими кубиками, зелень мелко порубите. Все ингредиенты соедините в глубокой миске, добавьте кукурузу без жидкости и заправьте майонезом по вкусу. Тщательно перемешайте — салат готов к подаче без настаивания.

Вкус этого салата — удивительный баланс нежности и пикантности: сочная курица и ароматные грибы идеально сочетаются с кисло-солеными нотками огурцов, сладковатой кукурузой и свежестью зелени. Майонез объединяет все компоненты, создавая сытное, но при этом не тяжелое блюдо, которое подойдет как для будничного ужина, так и для праздничного стола.

