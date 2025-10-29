Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 05:46

Необычный, но очень простой салат с курицей: всего 4 ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это необычный, но очень простой салат с курицей. Для него понадобятся всего 4 ингредиента и совсем немного вашего времени и усилий.

Вам понадобится: 400 г отварного куриного филе, 100 г грецких орехов, 100 г изюма, 150 г твердого сыра. Куриное филе нарежьте кубиками или разберите на волокна, сыр натрите на крупной терке, грецкие орехи слегка подсушите на сковороде и измельчите, изюм промойте и обсушите. Все ингредиенты смешайте в салатнице. Заправлять можно хоть майонезом, хоть сметаной, хоть йогуртом с горчицей. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике.

Вкус получается сложным и сбалансированным: нежная курица сочетается со сладковатым изюмом, хрустящие орехи добавляют пикантность, а сыр придает сливочные нотки. Майонез делает салат более насыщенным, а сметана — более легким и нежным.

Ранее стало известно, как приготовить домашнее кимчи из пекинской капусты, чтобы получилось с первого раза: рецепт на 3-литровую банку.

