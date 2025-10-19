Домашнее кимчи, которое получится с первого раза: рецепт на 3-литровую банку

По этому рецепту вы приготовите домашнее кимчи, которое у каждой хозяйки получится с первого раза. Вкус получается острым, кисло-сладким, со сложным букетом ферментированных овощей и пикантными нотами чеснока и имбиря.

На 3-литровую банку вам понадобится: 2 кг пекинской капусты, 100 г соли, 1 большая морковь, 5 зубчиков чеснока, 30 г свежего имбиря, 2 ст. л. сахара, 3 ст. л. рисовой муки, 100 г острого перца кочукара (или молотого красного перца), 1 луковица, 3 ст. л. рыбного соуса (можно заменить соевым). Капусту нарежьте квадратами, пересыпьте солью и оставьте на 4–6 часов. Промойте и отожмите. Приготовьте пасту: рисовую муку разведите 200 мл воды, варите до загустения, добавьте сахар, охладите. В блендере измельчите лук, чеснок, имбирь, смешайте с пастой, перцем и рыбным соусом. Овощи перемешайте с пастой, плотно уложите в банку, оставив 5 см до горлышка.

Накройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2 дня для ферментации, затем храните в холодильнике. Такая закуска идеально подойдет к абсолютно каждому блюду.

