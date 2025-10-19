Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 07:46

Домашнее кимчи, которое получится с первого раза: рецепт на 3-литровую банку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По этому рецепту вы приготовите домашнее кимчи, которое у каждой хозяйки получится с первого раза. Вкус получается острым, кисло-сладким, со сложным букетом ферментированных овощей и пикантными нотами чеснока и имбиря.

На 3-литровую банку вам понадобится: 2 кг пекинской капусты, 100 г соли, 1 большая морковь, 5 зубчиков чеснока, 30 г свежего имбиря, 2 ст. л. сахара, 3 ст. л. рисовой муки, 100 г острого перца кочукара (или молотого красного перца), 1 луковица, 3 ст. л. рыбного соуса (можно заменить соевым). Капусту нарежьте квадратами, пересыпьте солью и оставьте на 4–6 часов. Промойте и отожмите. Приготовьте пасту: рисовую муку разведите 200 мл воды, варите до загустения, добавьте сахар, охладите. В блендере измельчите лук, чеснок, имбирь, смешайте с пастой, перцем и рыбным соусом. Овощи перемешайте с пастой, плотно уложите в банку, оставив 5 см до горлышка.

Накройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2 дня для ферментации, затем храните в холодильнике. Такая закуска идеально подойдет к абсолютно каждому блюду.

Ранее стало известно, как приготовить квашеную капусту, которая не прокиснет и будет храниться до весны.

Читайте также
Беру 1 кабачок и 2 картошки: кабадраники с сыром получаются просто огонь — готовить проще простого
Общество
Беру 1 кабачок и 2 картошки: кабадраники с сыром получаются просто огонь — готовить проще простого
Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы
Общество
Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы
У нас так куриную печень никто не готовит, а зря: слопают даже те, кто всю жизнь противился
Общество
У нас так куриную печень никто не готовит, а зря: слопают даже те, кто всю жизнь противился
Этот рецепт вкуснее мяса по-французски! Сочный ужин из грудки, картошки и сыра — без возни и танцев с бубном
Общество
Этот рецепт вкуснее мяса по-французски! Сочный ужин из грудки, картошки и сыра — без возни и танцев с бубном
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Общество
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
рецепты
домашние заготовки
пекинская капуста
капуста
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главные достопримечательности Пятигорска: путеводитель для туриста
«Приперли к стенке»: Вильфанд рассказал о необычном случае с журналистами
Стало известно, чем заболели отравившиеся в Бурятии люди
Названа причина массового отравления в Бурятии
Увеличилось число отравившихся готовой едой в Бурятии детей
Экс-партнера актера Деревянко по бизнесу обвинили в мошенничестве
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Как замариновать капусту на зиму? Топ-10 лучших рецептов!
Россиянам рассказали, как законно избежать шестидневной рабочей недели
Росавиация открыла три российских аэропорта
В России готовят посылки с письмами для военнопленных
В МВД раскрыли схему мошенников по краже аккаунтов в Telegram
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 октября: инфографика
Шварценеггер перечислил методы спасения американской демократии
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 октября
В Минпромторге хотят перенести введение проекта об утилизационном сборе
Стало известно, сколько украинских БПЛА сбили над регионами России за ночь
В Госдуме озвучили, какой месяц на работе в 2026 году будет самым коротким
Панарин принес «Рейнджерс» победу над «Монреалем»
Стало известно, что Путин потребовал от Украины в разговоре с Трампом
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.