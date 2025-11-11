Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:23

Паттинсон рассказал, готов ли сняться в новых «Сумерках»

Роберт Паттинсон согласился вернуться к роли Эдварда Каллена спустя 13 лет

Роберт Паттинсон Роберт Паттинсон Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Английский актер Роберт Паттинсон заявил о готовности вернуться к роли вампира Эдварда Каллена спустя 13 лет после выхода последних «Сумерек». В интервью Vanity Fair с использованием детектора лжи знаменитый актер подтвердил, что согласился бы снова сыграть свою культовую роль.

На возражения его коллеги Дженнифер Лоуренс Паттинсон ответил шуткой, что любит «отбирать роли у молодых актеров» и был бы не против снова сыграть 17-летнего персонажа. Полиграф показал, что он говорит правду.

На данный момент официальных данных по новой экранизации нет, однако сообщалось, что автор саги Стефани Майер работает над двумя новыми книгами во вселенной, включая роман от лица самого Эдварда Каллена.

Ранее стало известно, что на онлайн-площадке Airbnb появилось объявление о сдаче в аренду дома, в котором снимали «Сумерки». Он находится в городе Сент-Хеленс, в американском штате Орегон. По сценарию киносаги, именно в нем жили Чарли и Белла Свон. Сутки проживания в доме стоят $450 (36 тыс. рублей). Гостям предлагают пять спален, две ванные и картонные фигурки героев фильма, расставленные по всему дому.

Роберт Паттинсон
Сумерки
роли
фильмы
актеры
