Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 16:53

Уиткофф оказался под прицелом сенаторов из-за сомнительной сделки

Уиткофф может стать фигурантом расследования о сделках с ОАЭ

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может стать объектом расследования о нарушении этических норм в сделках по поставке американских микросхем в ОАЭ, сообщает портал Semafor со ссылкой на документы. Поводом стало обращение двух сенаторов-демократов, заподозривших причастность Уиткоффа и его коллеги к данному соглашению из-за их возможных финансовых связей с ОАЭ.

По информации издания, генеральный инспектор Госдепартамента начал расследование после запроса законодателей. Политики также настаивают на публикации его итогов.

Ранее Уиткофф положительно оценил переговоры с украинской делегацией в Майами. По его словам, диалог был конструктивным и продуктивным, а стороны сосредоточились на деталях, включая сроки и последовательность действий, а также обсудили американский мирный план и будущие гарантии безопасности.

Кроме того, спецпредставитель президента США заявил, что Россия действительно намерена найти пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Это заявление он сделал, подводя итоги переговоров в Майами 20 и 21 декабря.

Стив Уиткофф
сенаторы
ОАЭ
расследования
сделки
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле сделали заявление после убийства генерала Сарварова
«Она полыхнет»: в СФ резко отреагировали на вариант США контроля над ЗАЭС
Идеальная тишина: как выбрать окна для молодой семьи
Рак легких, «Тайны следствия», просьба Жигунова: как живет Дмитрий Поднозов
Следствие просит суд арестовать известного иноагента
«Почему они до сих пор живы?»: Миронов призвал ответить на теракты Киева
Мягкая дисциплина: как одежда формирует привычки и рабочий настрой
«Могилу копать будешь своему другу»: электрик застрелил девять человек
«Эти деньги заработала на своем горбу»: продюсер о сочувствии к Долиной
Условка за нападение с топором: суд оставил Михаила Хубутия на свободе
«Мы не хотим ничего запрещать»: Буцкая о блокировке Roblox в России
Экс-министру торговли Подмосковья вынесли приговор за нападение с топором
В Госдуме раскрыли, ждать ли возвращения пива на стадионы к Новому году
«Разные ситуации»: в Госдуме оценили налог на бездетность
У звезды сериалов «Тайны следствия» обнаружили рак с метастазами в мозг
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
«Яндекс» ведет переговоры о продаже крупнейшего автомобильного портала
Сладков ответил на главный вопрос о мобилизации в 2026 году в рамках СВО
Работодатели пожаловались на массовую некомпетентность соискателей
Психиатр предупредил об опасности недобросовестных психологов
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.