Уиткофф оказался под прицелом сенаторов из-за сомнительной сделки Уиткофф может стать фигурантом расследования о сделках с ОАЭ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может стать объектом расследования о нарушении этических норм в сделках по поставке американских микросхем в ОАЭ, сообщает портал Semafor со ссылкой на документы. Поводом стало обращение двух сенаторов-демократов, заподозривших причастность Уиткоффа и его коллеги к данному соглашению из-за их возможных финансовых связей с ОАЭ.

По информации издания, генеральный инспектор Госдепартамента начал расследование после запроса законодателей. Политики также настаивают на публикации его итогов.

Ранее Уиткофф положительно оценил переговоры с украинской делегацией в Майами. По его словам, диалог был конструктивным и продуктивным, а стороны сосредоточились на деталях, включая сроки и последовательность действий, а также обсудили американский мирный план и будущие гарантии безопасности.

Кроме того, спецпредставитель президента США заявил, что Россия действительно намерена найти пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Это заявление он сделал, подводя итоги переговоров в Майами 20 и 21 декабря.