15 сентября 2025 в 22:01

Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду

На Airbnb начали сдавать дом, в котором снимали «Сумерки»

Кадр из фильма «Сумерки» Кадр из фильма «Сумерки» Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

На онлайн-площадке Airbnb появилось объявлении о сдаче в аренду дома, в котором снимали фильм «Сумерки». Он находится в городе Сент-Хеленс, в американском штате Орегон. По сценарию киносаги, именно в нем жили Чарли и Белла Свон.

Сутки проживания в доме стоят $450. Гостям предлагают пять спален, две ванные и картонные фигурки героев фильма, расставленные по всему дому. Он рассчитан на пребывание восьми человек.

Здание было построено в 130-х годах и находится в центре города. Проводить вечеринки в нем запрещено под угрозой выселения. Однако в ближайшее время поселиться в культовом доме не получится. Все даты забронированы до августа 2027 года.

Ранее стало известно, что автор серии романов про вампиров Стефани Майер заявила о планах написать еще два романа по вселенной «Сумерек». Первые четыре романа о вампире Эдварде и девушке Белле более четырех лет были в числе самых продаваемых книг. В общей сложности поклонники саги купили свыше 160 млн экземпляров, которые перевели на 49 языков. Популярности добавил и фильм «Сумерки» с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт в главных ролях.

шоу-бизнес
США
аренда
вампиры
