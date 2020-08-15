Автор «Сумерек» напишет ещё две книги о вампирах

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Стефани Майер, у которой в начале августа вышла книга «Солнце полуночи», написанная от лица вампира Эдварда, заявила о планах написать ещё два романа по вселенной «Сумерек».

По её словам, пока она обрисовала новые произведения в общих чертах и написала первую главу.

Однако пока это не то, чем я готова заниматься прямо сейчас. Я хочу поработать над чем-то новым, — отметила писательница.

Майер призналась, что планирует создать новый мир с другими правилами и мифологией, не связанной с вампирами их законами. Она также подчеркнула, что мифология — это её конёк, передаёт USA Today.

Первые четыре романа о вампире Эдварде и девушке Белле более четырёх лет были в числе самых продаваемых книг. В общей сложности поклонники саги купили свыше 160 млн экземпляров книг, которые перевели на 49 языков. Популярности добавили и фильмы «Сумерки» с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт в главных ролях.

Новый роман уже занял первое место в списке бестселлеров по версии USA TODAY. В первую неделю было продано более миллиона его копий. Произведение посвящено жизни вампира Эдварда до встречи с Беллой Свон. Также поклонники смогут узнать, почему он позволил себе в неё влюбиться, заранее зная, что подвергает жизнь девушки опасности.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Universal Pictures купила права на экранизацию книги Трейси Вульфф «Жажда» (Crave), рассказывающей о вампирах. Она вышла 7 апреля в американском издательстве Entangled Publishing.