Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»

https://static.news.ru/photo/3b4b0bec-7999-11ea-a251-fa163e074e61_660.jpg Фото: amazon.com

Компания Universal Pictures купила права на экранизацию книги Трейси Вульфф «Жажда» (Crave), рассказывающей о вампирах. Она вышла 7 апреля в американском издательстве Entangled Publishing

Как отмечает The Hollywood Reporter, роман — паранормальная история о вампирах, рассказанная с феминистской точки зрения. Шоураннерами выступят сотрудники корпорации — исполнительный директор творческой службы компании Кристин Сан и продюсер Джиун Манфорд, работавшая над фильмами «Простая просьба» и «Та ещё парочка».

Отмечается, что востребованность книги Вульфф связана с недавней популярностью киносаги «Сумерки», которая тоже была экранизацией одноимённого романа.

Как писал NEWS.ru, 8 апреля 30 лет со дня премьеры отметил сериал «Твин Пикс» американского режиссёра Дэвида Линча. Сериал транслировался по 10 июня 1991 года.