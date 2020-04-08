Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»

Компания Universal Pictures купила права на экранизацию книги Трейси Вульфф «Жажда» (Crave), рассказывающей о вампирах. Она вышла 7 апреля в американском издательстве Entangled Publishing
Как
Отмечается, что востребованность книги Вульфф связана с недавней популярностью киносаги «Сумерки», которая тоже была экранизацией одноимённого романа.
Как писал NEWS.ru, 8 апреля 30 лет со дня премьеры отметил сериал «Твин Пикс» американского режиссёра Дэвида Линча. Сериал транслировался по 10 июня 1991 года.
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