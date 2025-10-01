Увольнительная, уважение солдат, набор веса: как служит актер Глеб Калюжный

Актер Глеб Калюжный, который проходит срочную службу, оказался на премьере фильма. Что об этом известно, почему его отпустили из армии, как к нему относятся солдаты и начальство, когда Калюжный снова снимется в кино?

Почему Калюжного отпустили из армии

Калюжного отпустили из армии ради премьеры картины «Первый на Олимпе». Сыгравший в этом фильме юного блокадника Юру Тюкалова артист поблагодарил руководство и командование части за увольнительную.

«В принципе, прохождение срочной службы в армии — это очень вдохновляющий для меня и важный период. Рад, что сегодня посмотрят фильм не только мои родные и близкие, но и сослуживцы, с которыми мы сдружились», — отметил Калюжный.

Когда Калюжный ушел в армию, где служит

27 мая звезду сериала «Вампиры средней полосы» забрали в армию. Он добровольно пришел на призывной пункт. Калюжный заявлял, что хочет служить в элитных войсках армии РФ. По здоровью, уточнял артист, его предварительно распределили в спецназ или десант.

Позже стало известно, что Калюжный служит в Семеновском полку, который считается одним из двух старейших гвардейских полков Российский императорской армии, его история начинается в 1683 году. В какое именно подразделение попал актер, неизвестно, он и его представители не уточняли эту информацию.

Что Калюжный рассказал о службе в армии

Актер рассказал журналистам, что его все устраивает в армии, хорошо кормят и сослуживцы не донимают. Он набрал восемь килограммов за счет увеличения мышечной массы. Калюжный отметил, что на воинской службе нет таких возможностей, как на гражданке, но это совершенно нормально.

Как сообщил NEWS.ru директор артиста Григорий Сухов, солдаты-срочники благодарят Калюжного за сыгранные роли и особенно за военно-патриотический фильм «Малыш», который снимали в Донбассе.

«Многие ребята говорят ему теплые слова за его роли: за „Вампиров средней полосы“, „Трепачей“, некоторые помнят его фильм „14+“. Многие знают, что Глеб снимался в военно-патриотическом фильме „Малыш“, съемки проходили в Мариуполе и ДНР», — сказал Сухов.

Он добавил, что Калюжный на хорошем счету у начальства, он соблюдает дисциплину и проявляет инициативу, не нарушая границ. Сухов уточнил, что график дня у солдата расписан по минутам, времени на креатив, творчество, написание стихов почти нет.

При этом у артиста, по словам директора, много планов на 2026 год, например выпустить фильм.

«Снимать мы планируем, когда Глеб уже вернется из армии, чтобы он в том числе мог сыграть одну из главных ролей. У нас сейчас три полных метра разрабатывается и два сериала, мы находимся в подготовительном периоде», — отметил Сухов.

Глеб Калюжный (в центре) Фото: NEWS.ru

Правда ли, что ранее Калюжный «бегал» от армии, уголовное дело

До этого сообщалось, что Калюжный шесть лет скрывался от призыва в армию и не являлся в военкомат по повесткам. По сообщениям Telergram-канала SHOT, с 2019 года актеру регулярно присылали повестки для прохождения медкомиссии, но он не приходил в военкомат. Его искали в Тверской области и Красногорске, однако по адресу регистрации он не проживал.

В марте СМИ писали будто в отношении актера возбудили уголовное дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Ему могло грозить до двух лет лишения свободы. Сам Калюжный заявил, что «от призыва не бегал». По его словам, повестки приходили на старый адрес, по которому он больше не живет.

«Слухи, словно мухи, чушь разносят. Служить я готов, более того, отправляюсь на днях», — сообщил Глеб NEWS.ru на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

