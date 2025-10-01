Мигрантку приговорили за жилищный сертификат на 24 млн рублей: что известно

Суд в Мытищах приговорил уроженку Таджикистана Тахмину Самадову к четырем годам колонии по делу о хищении жилищного сертификата на 24 млн рублей. Что известно об этом деле?

Как в Мытищах разгорелся скандал из-за жилищного сертификата

В январе 2025 года в Мытищах чиновники выдали жилищный сертификат на 24 млн рублей многодетной семье мигрантов. Деньги были предназначены на приобретение жилья, чтобы съехать с семерыми детьми из однокомнатной квартиры.

Мэр города Юлия Купецкая в ответ на обвинения жителей заявила, что семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова проживает в России 14 лет, оба имеют российское гражданство. Градоначальница также подчеркнула, что мигранты полностью выполнили условия, необходимые для получения жилищного сертификата.

Однако в соцсетях появились сообщения, что на самом деле мигранты ведут бизнес и владеют дорогими гаджетами. После общественного резонанса власти Мытищ инициировали проверку. В тот момент стало понятно, что семья мигрантов не соответствует статусу малоимущих. В итоге администрация аннулировала сертификат за недостоверные сведения о доходах, а СК возбудил дело по статье 159.2 УК РФ «Покушение на мошенничество при получении выплат».

По версии следствия, женщина владела магазином детской одежды, регулярно совершала крупные покупки и получала переводы на банковские счета. Также Самадова представила фиктивную выписку из домовой книги, где числились 13 человек, включая родственников, проживающих в Таджикистане.

«В рамках расследования проведены обыски, допросы, изъяты документы и дорогостоящие мобильные телефоны, примерная стоимость которых составляет 140 тысяч и 120 тысяч рублей соответственно, что явно опровергает малоимущий статус и нуждаемость семьи. Из банка истребованы выписки по счетам супруга подозреваемой, продолжаются допросы и установление всех обстоятельств», — сообщили в подмосковном СК.

Даже после этого мигрантка не остановилась и потребовала от суда вернуть жилищный сертификат, но ей отказали.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как мигрантку наказали за жилищный сертификат

В итоге Самадову приговорили к четырем годам колонии по делу о хищении, однако наказание отсрочено на 18 лет из-за наличия у осужденной малолетних детей, младшему из которых всего несколько месяцев. Кроме того, утверждают СМИ, при соблюдении всех условий отсрочки иностранка может избежать заключения.

«Так посадят или нет?», «Влепили срок, но, как говорится, есть нюанс...» — пишут пользователи Сети.

В СК ранее сообщили, что прокуроры трижды отменяли решение о возбуждении уголовного дела о халатности против бывшего заместителя главы администрации городского округа Мытищи и пять раз — о покушении на мошенничество при получении выплат в особо крупном размере против Самадовой. По информации ведомства, соответствующие решения принимали заместитель Мытищинского прокурора Дарья Миронова и зампрокурора Московской области Сергей Рокитянский. Впоследствии оба дела были вновь открыты, уточнили в ведомстве.

«Следствием получены доказательства, подтверждающие причастность бывшего заместителя главы администрации городского округа Мытищи к совершению преступной халатности. Должностными лицами муниципалитета фактически не проверено соблюдение основных требований для получения сертификата», — рассказали в СК.

