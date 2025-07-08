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08 июля 2025 в 15:44

Суд не вернул мигрантам сертификат на 24 млн рублей

Суд не вернул многодетной мигрантке жилищный сертификат на 24 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд отказал многодетной мигрантке из Мытищ в возврате жилищного сертификата на 24 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Средства были выданы как мера поддержки, однако позже администрация аннулировала документ — выяснилось, что семья предоставила недостоверные сведения о доходах.

По данным следствия, женщина владела магазином детской одежды, регулярно совершала крупные покупки и получала переводы на банковские счета. Также было установлено, что в квартире, где она числилась, зарегистрированы 13 человек. Учитывая масштабы нарушений, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Изначально сертификат семье Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова был выдан в январе 2025 года. Деньги планировалось направить на приобретение жилья, чтобы съехать с семерыми детьми из однокомнатной квартиры. Однако после общественного резонанса и жалоб от жителей Мытищ власти инициировали проверку. В тот момент стало понятно, что семья не соответствует статусу «малоимущих».

Ранее в Госдуме решили рассмотреть инициативу о передаче в МВД данных о детях мигрантов, не посещающих школы. Согласно проекту, образовательные учреждения будут направлять в полицию персональные данные учащихся и родителей, результаты языкового тестирования и информацию о зачислении/отчислении. Взамен МВД станет предоставлять школам сведения о миграционном учете детей иностранцев.

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