Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке

Суд в Мытищах приговорил уроженку Таджикистана Тахмину Самадову к четырем годам колонии по делу о хищении жилищного сертификата на 24 млн рублей, сообщает «Царьград». Наказание отсрочено на 18 лет из-за наличия у осужденной малолетних детей, младшему из которых всего несколько месяцев.

По данным канала, при соблюдении всех условий отсрочки Самадова может избежать заключения.

В январе 2025 года в Мытищах многодетная семья мигрантов получила жилищный сертификат на сумму 24 млн рублей. Жители города возмутились решением властей, однако мэр Юлия Купецкая пояснила, что семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова живет в России уже 14 лет, оба родителя имеют российское гражданство и выполнили все необходимые условия для получения выплаты.

Позднее Самадова оказалась фигуранткой уголовного дела. Следствие полагает, что при оформлении документов она намеренно занизила доходы супруга и представила фиктивную выписку из домовой книги, где числились 13 человек, включая родственников, фактически проживающих в Таджикистане. СК возбудил дело по статье 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). Санкция предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.