Заморозка цен, лимиты на АЗС: что будет с бензином в Крыму и Севастополе?

В Минэнерго пообещали до конца октября решить проблемы с поставками топлива в Крым и Севастополь. Какие меры разрабатываются, что известно о заморозке цен и лимитах на АЗС, что будет с бензином?

Что будет с бензином в Крыму и Севастополе: заморозка цен и лимиты

По словам министра энергетики РФ Сергея Цивилева, уже до конца этой недели будет найдено решение топливной проблемы в Крыму и Севастополе, а к концу октября «ситуацию ликвидируют».

«Для нас Республика Крым, Севастополь, Новороссия и Донбасс являются приоритетными направлениями. Жители этих субъектов, обеспечение жителей этих субъектов — это главнейшая задача», — отметил Цивилев.

Глава Минэнерго подчеркнул, что «обстановка, конечно же, будет еще продолжаться нестабильной до конца месяца».

«По талон будем заправляться?» — задаются вопросом пользователи Сети.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти республики достигли соглашения с операторами автозаправочных станций о фиксации стоимости горючего на месячный срок. Мера призвана стабилизировать ситуацию на рынке ГСМ, где в последнее время наблюдался дефицит.

Согласно договоренностям, максимальная цена на дизельное топливо установлена на уровне 75 рублей за литр. Бензин марки АИ-92 не будет дороже 70 рублей, АИ-95 — 76 рублей, а премиальная версия АИ-95 — 80 рублей за литр.

Параллельно с заморозкой цен на АЗС полуострова начинают действовать лимиты на единоразовую продажу топлива. Теперь один человек может заправить не более 30 литров горючего за один визит на заправочную станцию. Аксенов обратился к жителям Крыма с просьбой сохранять спокойствие и воздержаться от покупки бензина впрок. Он призвал граждан осуществлять заправку своих транспортных средств в обычном, плановом режиме.

Ограничения на продажу топлива ввели и в Севастополе — с 29 сентября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Бензин в город привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, ограничения распространяются на топливо марок АИ-100, АИ-95NP, АИ-95 и АИ-92. Водители могут выбрать между заправкой машины или канистрой. Власти рассчитывают, что режим ограничений позволит в ближайшее время восстановить плановую работу сети АЗС.

Что делают в правительстве для решения топливной проблемы

Проблемы с топливом наблюдаются и в других российских регионах. На этом фоне правительство подготовило меры поддержки рынка, пишут СМИ со ссылкой на обращение вице-премьера Александра Новака к главе кабмина Михаилу Мишустину. Среди предложений — обнуление пошлин на импорт топлива из Китая, Южной Кореи и Сингапура и временное разрешение использования присадок при производстве бензина.

Меры призваны насытить рынок топливом на фоне падения внутреннего производства и дефицита бензина в регионах. Предполагается приток не менее 450 тысяч тонн топлива ежемесячно. На бензин придется свыше 350 тысяч тонн, еще 100 тысяч тонн — на дизельное топливо.

Также правительство продлило запрет на экспорт бензина и ввело частичное ограничение на вывоз из страны дизельного топлива. Меры будут действовать до 31 декабря 2025 года и затронут всех экспортеров.

