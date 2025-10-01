Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 13:32

Магнитные бури сегодня, 1 октября: 30-часовой шторм, вспышки, что завтра

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 1 октября 2025 года. Правда ли продолжается 30-часовой шторм, что будет завтра, как пережить магнитную бурю?

Будут ли магнитные бури 1 и 2 октября

По прогнозу ИКИ РАН, в среду, 1 октября, Землю накроет магнитная буря — ожидалось, что между 03:00 и 12:00 мск Кр-индекс дойдет до шести единиц, что соответствует средней буре уровня G2. Онлайн-график демонстрирует, что показатель приблизился к прогнозируемой отметке уже после 00:00 мск, а затем стал снижаться.

В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии подчеркнули, что геомагнитный шторм непрерывно продолжается уже более 30 часов.

«Магнитная буря, начавшаяся вчера, в последний день сентября, около трех часов ночи, по состоянию на настоящий момент все еще продолжается. <...> Обстановка в окружающем планету космическом пространстве в данный момент плохо способствует стабилизации магнитосферы. За прошедшие сутки параметры межпланетной среды изменились преимущественно в худшую сторону», — отметили специалисты.

Согласно данным на сайте лаборатории, на Солнце произошли пять новых вспышек, четыре из них относятся к классу C (слабые), одна — классу M (средняя). Индекс солнечной активности по данным за 48 часов составил 6,7.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 14%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 61%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 2,33)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 1 октября, ожидается геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

По прогнозу ИКИ РАН в четверг, 2 октября, вероятность геомагнитных возмущений составляет 40%, магнитных бурь — 36%. Кр-индекс в течение суток будет в районе трех-четырех единиц.

«Прогноз на ближайшие сутки сохраняется неблагоприятным. Несмотря на возможность снижения бури до „желтого“ уровня уже в ближайшие часы, обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует нормализации ситуации. Более того, прогноз на сутки впервые за много дней включает более чем 50-процентные вероятности формирования на звезде вспышек высшего класса Х», — отметили в лаборатории солнечной астрономии.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как безболезненно пережить магнитную бурю

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова заявила, что на время магнитных бурь необходимо отказаться от курения и алкоголя.

«Люди, чувствительные к этому, особенно страдающие заболеваниями сердца и сосудов, должны быть предельно внимательны к своему здоровью. Чтобы легче перенести магнитные бури, надо обязательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха», — сказала Чиркова.

Врач порекомендовала исключить кофе и тонизирующие напитки, заменив их седативными травяными чаями. Она посоветовала ежедневно гулять на свежем воздухе, делать легкую зарядку и самомассаж головы для тонуса сосудов, а также принимать контрастные ванночки для рук и ног утром и расслабляющие ванны вечером.

«Снизьте калорийность пищи на треть и увеличьте в рационе фрукты и овощи. Если имеются такие диагнозы, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца или был перенесен инфаркт или инсульт, с особым вниманием отнеситесь к назначениям врача», — добавил Чиркова.

магнитные бури
новости
прогнозы
советы
Егор Зверев
Е. Зверев
