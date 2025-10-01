Погода в Москве в среду, 1 октября: ждем резкое потепление или заморозки?

Циркуляция воздуха в Московском регионе начнет меняться, заморозки прекратятся, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода будет в столице в среду, 1 октября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Ждем резкое потепление?

Какая погода в Москве сегодня, 1 октября

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, минувшей ночью в Москве на ВДНХ к 06:00 минимальный термометр показал ноль градусов. На Балчуге, в центре столицы, плюс 4,3 градуса. В Строгино и Тушино плюс 1,3 градуса, в Бутово отмечены заморозки до минус 1,4 градуса. В Подмосковье холоднее всего на востоке — в Черустях было минус 4,3 градуса.

По словам Тишковца, в последующие ночи заморозков больше не будет.

«За счет постепенной смены направления ветра с северо-восточных на юго-восточные румбы и натекания облачности столбики минимальных термометров не будут опускаться до нулевой отметки, колеблясь в диапазоне от плюс 1 до плюс 6 градусов», — сообщил синоптик.

Сегодня, по его словам, синоптическая ситуация не изменится и будет определяться южной периферией скандинавского антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха составит плюс 10–13 градусов. Атмосферное давление понизится и составит 760 мм рт. ст.

«Старое бабье лето рука об руку с золотой осенью продолжится до субботы включительно, а с воскресенья пойдут дожди», — предупредил Тишковец.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вильфанд объяснил, за счет чего повысятся ночные температуры.

«1 октября воздух в Москву начнет поступать не только с северо-востока, но и с востока, поэтому в послеполуденные часы температура будет повышаться до 12-13 градусов. 2 октября изменится направление ветра, появится облачность, хоть и без осадков, это приведет к тому, что существенно повысится температура ночью. В Москве она составит 1–3 градуса, а по области только до минус 1, дневные температуры прогнозируются в диапазоне 11–13 градусов», — сказал синоптик.

В пятницу, 3 октября, отметил он, местами возможен небольшой дождь, в ночные часы температура возрастет до плюс 5 градусов, заморозков не будет.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 1 октября

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня метеорологические условия в Санкт-Петербурге будет формировать центральная часть обширного антициклона, медленно смещающегося к северу. Он сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую, спокойную погоду с дневной температурой, близкой к климатической норме.

Температура воздуха в городе составит плюс 10–12 градусов, в Ленинградской области — плюс 8–13 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 777 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

В четверг без осадков, ночью 0 — плюс 2 градуса, днем плюс 10–12 градусов.

