Умер актер из фильма «Три плюс два» Нилов: что известно, причины смерти

Артисты Андрей Миронов (слева), Геннадий Нилов (в центре) и Евгений Жариков (справа) в фильме режиссера Генриха Оганисяна «Три плюс два»

На 89-м году жизни умер актер из советского фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов, сообщила телеведущая Ника Стрижак в своем Telegram-канале. Что известно о причинах смерти, в каких еще фильмах сыграл Нилов?

Из-за чего умер Нилов

Как добавили в Союзе кинематографистов России, членом которого был Нилов, артист ушел из жизни 29 сентября, за два дня до 89-го дня рождения (1 октября).

«Прощание состоится 1 октября в 10 часов в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга, затем похороны в Приозерске Ленинградской области», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Как пишет Telegram-канал SHOT, причиной смерти Нилова могла стать острая сердечная недостаточность. Официального подтверждения этой информации нет.

О последних днях жизни Нилова тоже ничего не известно. У актера остались два сына, Антон и Алексей, последний — народный артист России. Одна из самых известных его работ — роль милиционера Андрея Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей».

В 2024 году Алексей Нилов рассказал, что отец стал отшельником и оборвал все связи с друзьями.

«Я стал отшельником? Нет, это мой отец им стал. У него есть земля на озере, теперь он там живет», — сказал Алексей.

Геннадий Нилов поддерживал контакт только с самыми близкими, Алексей приезжал к отцу на остров, расположенный в Ленинградской области.

Чем известен Нилов

Геннадий Нилов родился 1 октября 1936 года в городе Луге Ленинградской области. Во время учебы в школе он был руководителем драмкружка, где сам ставил спектакли. В 1959 году окончил Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского (ныне — Российский государственный институт сценических искусств).

Еще в детском возрасте снялся в кино — в массовке фильма «Подвиг разведчика», где в главной роли был его дядя Павел Кадочников. В период учебы в институте снялся в эпизодах фильмов «В твоих руках жизнь», «Шинель» и «Поднятая целина».

После окончания вуза был принят в штат киностудии «Ленфильм» и получил главную роль в фильме «Человек с будущим». На «Ленфильме» Нилов проработал 34 года до сокращения в 1993 году. После этого решил завершить актерскую карьеру.

Как отметила Ника Стрижак, в послужном списке Нилова немало ролей, но всей стране он особо полюбился «красивым и строгим» физиком из фильма «Три плюс два». В этой ленте актер сыграл Степана Сундукова, его коллегами по съемочной площадке стали Андрей Миронов, Евгений Жариков, Наталья Фатеева и Наталья Кустинская.

Читайте также:

Дочь главы ОПГ Цапка протаранила дом на Mercedes: что известно, последствия

Умер экс-главред «Огонька» Виталий Коротич: причины смерти, последние дни

Пугачева сохранила права на свои песни в РФ: сколько она за них получает