Умер экс-главред «Огонька» Виталий Коротич: причины смерти, последние дни

Журналист Виталий Коротич скончался на 90-м году жизни. Что об этом известно, каковы причины его смерти, как он провел последние дни?

Что известно о смерти Коротича, причины

Историк Виктор Мироненко сообщил в соцсетях, что Коротич умер в понедельник, 29 сентября. Он не уточнил причины смерти журналиста, последние дни жизни Коротич провел в больнице.

«29 сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем», — написал Мироненко.

Коротич родился в Киеве в 1936 году, окончил мединститут и Киевский государственный педагогический институт иностранных языков. В 1966-м вошел в правление Союза писателей СССР. В 1966--1967 годы Коротич работал главным редактором молодежного журнала «Ранок», после печатался в местной и центральной прессе, включая всесоюзный еженедельник «Литературная газета». В 1979 году он стал редактором журнала «Всесвіт» — украинского аналога «Иностранной литературы», где занимался переводами.

С 1991 до 1998 год Коротич был профессором Бостонского университета в США.

Главный редактор еженедельника «Огонек» Виталий Коротич (в центре) Фото: Петрухин/РИА Новости

Как Коротич работал в «Огоньке»

В 1986 году Коротича назначили главным редактором журнала «Огонек». За два года тираж издания вырос на 3 млн экземпляров — с 1,5 млн до 4,5 млн.

«Все стало по-другому: любой сотрудник, последний корреспондент, получавший мизерную зарплату, был уравнен в правах на доступ к телу главного редактора. Коротич практически никогда не оставался один. Рукописи и гранки он читал дома, а утром очень рано приезжал в редакцию», — описывал годы руководства Коротича ответственный секретарь журнала Владимир Глотов.

Во время путча главред был в США. Позднее Коротич заявил, что «не хотел быть заложником чего-либо, в том числе и своего редакторства, и своего журнала».

Что говорят о Коротиче

Коротич был «символом эпохи» и «важнейшим прорабом перестройки», заявил Telegram-канал «Канал визионера».

«Редактор главного печатного органа перестройки в СССР — журнала „Огонек“, <...> который в кратчайшие сроки, за пять лет вседозволенности, сумел полностью переформатировать представления активной части советских людей о себе, стране и мире», — отметил канал.

Какие заслуги есть у Коротича

Коротич награжден орденами Октябрьской Революции (1984), Почета (1999), Ярослава Мудрого V степени (Украина, 2011). Также был лауреатом Государственной премии Украинской ССР им. Т. Г. Шевченко (1981), Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1985).

Что известно о личной жизни Коротича

Коротич был женат на Зинаиде Коротич (1935 г. р.) — она скончалась в 2024 году. У журналиста были трое сыновей. Первенец, Андрей (1959 г. р.), умер в 1971-м от удара электрическим током. Второй сын, Виталий (1971 г. р.), учился на журфаке МГУ, умер от тяжелой продолжительной болезни в 2011-м. Третий, Никита (1975 г. р.), выбрал специальность экономиста-международника.

