Наступление ВС РФ на Харьков 30 сентября: войска загнали в котел в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 30 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Харькова, Волчанска, Липцев, как украинские войска загнали в котел в Купянске?

Какова ситуация на Харьковском направлении во вторник, 30 сентября

ВС РФ продвигаются и ликвидируют подразделения ВСУ в Волчанске и Синельниковском лесу, украинские войска отсиживаются в обороне, не предпринимая активных действий, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В лесу западнее Синельниково „воины севера“ завершили уничтожение блокированных подразделений 57-й мотопехотной бригады и 127-й тяжелой мехбригады и продвинулись на 300 м, заняв три опорных пункта врага. В Волчанске „бесстрашные“, сломив сопротивление противника, продвинулись на левом берегу реки Волчья на 200 м», — отметил источник.

Как утверждает канал, авиационный ракетный удар уничтожил крупное скопление живой силы 127-й бригады в Волчанске, потери составили более 20 человек, в том числе офицеры; также высокоточными ракетами поражены склады боеприпасов и матсредств подразделения.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«На участке фронта Меловое — Хатнее российская авиация и артиллерия группировки „Север“ работали по скоплениям сил ВСУ в районе Колодезного и Никольского. На Липцевском участке фронта „северяне“ выявляли и наносили огневое поражение пунктам управления БПЛА 92-й штурмовой бригады и 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины», — пишут авторы.

По данным Telegram-канала WarGonzo, ВС РФ продвигаются в Купянске, продолжаются бои за микрорайон Юбилейный.

«На Волчанском участке сохраняется напряженная обстановка. Несмотря на сопротивление противника, войска РФ продвигаются в Синельниковских лесах и в восточной части Волчанска. В районе Амбарного ВС РФ занимают новые позиции», — утверждает канал.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российские войска продвинулись в восточной части Волчанска по направлению к Тихому; в районе Синельниковского леса взяли несколько опорных пунктов.

«В районе Липцев наши войска используют дроны и артиллерию по скоплениям сил противника. Есть заметное продвижение в районе Амбарного», — добавил Царев.

Герой России генерал-майор в отставке Сергей Липовой заявил, что ВС РФ окружили подразделения ВСУ в районе Купянска. По его информации, украинские формирования загнаны в котел.

Сейчас, утверждает Липовой, командование украинской армией понимает, что удержать город уже не получится. К нему были брошены последние резервы ВСУ, которые могли бы остановить обвал фронта. Он ожидает, что в ближайшее время Киев может отдать приказ об эвакуации из Купянска военных, в первую очередь из котла увезут офицеров НАТО.

«Оттуда уже никто не выберется», — оценивают положение ВСУ комментаторы.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ перебросили в Купянск элитные подразделения пехоты и другие резервы.

«Значительные резервы. В их числе элитные подразделения пехоты и БПЛА», — заявил Кимаковский.

Потери ВСУ в Харьковской области за сутки составили более 60 человек личного состава, один военнослужащий взят в плен, также вскрыты и уничтожены различные виды вооружений и техники, пункты управления БПЛА и склады матсредств и боекомплекта, сообщил «Северный ветер».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

