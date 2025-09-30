Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 30 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 30 сентября

В ночь на 30 сентября Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах в небе над Волгоградом. Очевидцы рассказали, что, предварительно, системы противовоздушной обороны уничтожают над городом беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

SHOT со слов свидетелей утверждает, что в Волгограде прогремело от пяти до семи взрывов на севере и юге города. Канал добавил, что они прогремели с 02:00 до 02:40 мск.

Позднее глава региона Андрей Бочаров заявил, что электроснабжение трех населенных пунктов Волгоградской области нарушено из-за атаки БПЛА.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. <…> В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Бочаров также отметил, что в результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами.

Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО ночью уничтожили и перехватили БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах региона.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах», — написал он.

Слюсарь отметил, что в Чертковском районе в поле загорелась трава, огонь там был оперативно потушен. Также в Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара, оба к утру локализованы.

Подчеркивается, что пострадавших нет.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 29 сентября сбили 84 беспилотника ВСУ над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись восемь регионов страны.

Так, 24 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, 21 — над Белгородской, девять — над Воронежской. Еще девять дронов были сбиты над Смоленской областью, семь — над Калужской, четыре — над Московским регионом. Средства ПВО уничтожили три беспилотника над Орловской областью, еще один — над Курской.

Как сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, регион атаковали ночью и утром.

«По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры нет», — написал он.

В Воронежской области в результате атаки украинских беспилотников был поврежден жилой дом, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, удар был нанесен по одному из муниципалитетов, где были зафиксированы разрушения кровли, стен и окон здания.

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Московской области в ночь на 29 сентября, написал в Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев. Жертвами пожара, вспыхнувшего в одном из домов после атаки, стали пожилая женщина и ее шестилетний внук.

«К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье», — говорится в сообщении.

Как уточнил Воробьев, средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника над Воскресенском и Коломной. В Воскресенске в результате атаки было повреждено остекление и фасады домов, а также нарушено уличное освещение.

атаки
ВСУ
СВО
регионы
Россия
ПВО
БПЛА
сводки
