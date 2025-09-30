Жители Волгограда сообщили о серии взрывов над городом SHOT: ПВО уничтожает дроны ВСУ в небе над Волгоградом

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщает о взрывах в небе над Волгоградом. Очевидцы сообщили каналу, что, предварительно, системы противовоздушной обороны уничтожают над городом беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

SHOT со слов местных жителей утверждает, что в Волгограде прогремело от пяти до семи взрывов на севере и юге города. Канал добавил, что они прогремели с 02:00 до 02:40 мск.

В ночь на 29 сентября ПВО сбила 84 дрона ВСУ в восьми регионах России. 24 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 21 — над Белгородской, девять — над Воронежской. В Смоленской области ликвидировали девять БПЛА, в Калужской — семь, в Московской — четыре. Три беспилотника перехватили над Орловской областью, один — над Курской.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что в ночь на понедельник, 29 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по региону. Он выразил искренние соболезнования близким погибших и пообещал поддержку пострадавшей семье.