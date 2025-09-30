Взятие еще одного села в ДНР не за горами: успехи ВС РФ к утру 30 сентября

Освобождение Шандриголово позволит российским силам в ближайшее время освободить соседнюю Новоселовку Донецкой Народной Республики, считает военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 30 сентября?
Взятие еще одного села в ДНР не за горами
По словам Марочко, после освобождения Шандриголово украинские военные оказались в затруднительном положении в близлежащих населенных пунктах, так как военнослужащие ВС РФ начали наступление в районе Новоселовки.
«И я думаю, что ее освобождение не за горами — она будет следующей в заявлениях Министерства обороны [РФ]», — сказал он в беседе с ТАСС.
Минобороны РФ данную информацию не комментировало.
«Ураган» сорвал ротацию ВСУ в ЛНР
Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» Западной группировки войск уничтожил временные пункты размещения личного состава и бронетехники противника, а также сорвал ротацию ВСУ в ЛНР, рассказали ТАСС в Минобороны РФ.
«Расчеты реактивных систем залпового огня „Ураган“ 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Запад“ при выполнении огневых задач уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники противника и сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что скопления живой силы и техники противника были выявлены в ходе аэроразведки, после чего были немедленно переданы на командный пункт артиллерии.
Уничтожили опорный пункт ВСУ
Расчет орудия Д-30 Центральной группировки войск уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе боевой работы военнослужащие расчета артиллерийского орудия Д-30 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск „Центр“ уничтожили опорный пункт вместе с живой силой ВСУ на позициях формирований украинских боевиков в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, опорный пункт был обнаружен операторами беспилотников, которые выявили перемещение пехоты ВСУ, стягивающейся в одну из лесополос на линии боевого соприкосновения. После подтверждения координат, расчет произвел серию выстрелов 122-мм снарядами на расстоянии 12 км.
Поразили бронемашину и ретрансляторы ВСУ
Бойцы Южной группировки войск ликвидировали блиндажи, бронетехнику и антенны-ретрансляторы украинской армии на Константиновском направлении, заявили в Министерстве обороны РФ.
«В ходе ведения разведки позиций противника операторы разведывательных БПЛА фиксируют местоположение антенн и оперативно передают данные операторам ударных дронов для их уничтожения. Также БПЛА нанесли несколько успешных ударов по позициям ВСУ, уничтожив технику и укрытия противника на Константиновском направлении СВО», — отметили в министерстве.
Ликвидировали солдат ВСУ
Экипаж FPV-дрона группировки войск «Днепр» поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины, в результате чего были ликвидированы пять военнослужащих армии противника. Об этом проинформировало Минобороны России.
«На Ореховском направлении под прицел российских операторов FPV-дронов попал замаскированный опорный пункт ВСУ. Уже после первого попадания ударным беспилотником цель начала гореть. Боевикам ВСУ не удалось покинуть блиндаж, до 5 военнослужащих противника были уничтожены», — говорится в сообщении.
