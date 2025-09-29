НАТО всерьез решила сбивать российские самолеты? Что известно, ответ Москвы

Страны НАТО выразили готовность сбивать российские самолеты, которые якобы нарушают их воздушное пространство, пишут зарубежные СМИ. Что об этом известно, как на это отреагировали официальные лица, каким может быть ответ Москвы?

Правда ли НАТО всерьез решила сбивать российской самолеты

По данным Bloomberg, послы Германии, Великобритании и Франции в ходе встречи в Москве выразили обеспокоенность в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства истребителями МиГ-31.

«На этой неделе европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готова реагировать на последующие нарушения воздушного пространства в полную силу», — говорится в материале.

Представитель британской стороны заявил, что Лондон «готов стойко защищать» воздушное пространство «от любого вторжения». Чиновники в Европе с настороженностью относятся ко всему, что способно привести к эскалации напряженности и может пошатнуть их единство, добавило издание.

Отправной точкой в этом вопросе стал запрос Эстонии консультаций членов НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. По словам премьер-министра страны Кристена Михала, три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии 19 сентября.

В Минобороны РФ подчеркнули, что самолеты ВКС России выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области и не пересекали воздушную границу с Эстонией.

После этого ряд европейских политиков призвал сбивать российские самолеты. Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО имеет право наносить удары по истребителям и дронам РФ.

Каким может быть ответ России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, напомнил, что Россия является суверенным государством.

«Ну как вы думаете? Мы — суверенная страна. Как поступим?» — объяснил Песков ответные действия России на возможную агрессию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки поражения объектов в воздухе над Россией будут иметь серьезные последствия для инициаторов. По его словам, такие действия являются грубым нарушением суверенитета.

«Если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще поражать на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета», — сказал Лавров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ответ на угрозы НАТО сбивать российские и белорусские самолеты «прилетит мгновенно». Он добавил, что такие заявления Альянса являются непродуманными и глупыми.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, высказывания европейских дипломатов о готовности НАТО сбивать российские самолеты — провокация и нежелание соблюдать международное право. Он пояснил, что в случае нарушения воздушного пространства задействуют дежурные воздушные средства, а не открывают огонь.

Telegram-канал «Дневник разведчика» в свою очередь утверждает, что любая попытка сбить российский истребитель станет фактически началом прямой войны.

«Ответ последует немедленно — удары будут жесткими и без колебаний. <...> Если хоть один наш самолет будет уничтожен или даже атакован, рука у российского военного руководства не дрогнет», — считают авторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

