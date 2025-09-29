Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 19:47

НАТО всерьез решила сбивать российские самолеты? Что известно, ответ Москвы

Самолет-заправщик Ил-78, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ Самолет-заправщик Ил-78, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Страны НАТО выразили готовность сбивать российские самолеты, которые якобы нарушают их воздушное пространство, пишут зарубежные СМИ. Что об этом известно, как на это отреагировали официальные лица, каким может быть ответ Москвы?

Правда ли НАТО всерьез решила сбивать российской самолеты

По данным Bloomberg, послы Германии, Великобритании и Франции в ходе встречи в Москве выразили обеспокоенность в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства истребителями МиГ-31.

«На этой неделе европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готова реагировать на последующие нарушения воздушного пространства в полную силу», — говорится в материале.

Представитель британской стороны заявил, что Лондон «готов стойко защищать» воздушное пространство «от любого вторжения». Чиновники в Европе с настороженностью относятся ко всему, что способно привести к эскалации напряженности и может пошатнуть их единство, добавило издание.

МиГ-31 МиГ-31 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отправной точкой в этом вопросе стал запрос Эстонии консультаций членов НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. По словам премьер-министра страны Кристена Михала, три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии 19 сентября.

В Минобороны РФ подчеркнули, что самолеты ВКС России выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области и не пересекали воздушную границу с Эстонией.

После этого ряд европейских политиков призвал сбивать российские самолеты. Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО имеет право наносить удары по истребителям и дронам РФ.

Каким может быть ответ России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, напомнил, что Россия является суверенным государством.

«Ну как вы думаете? Мы — суверенная страна. Как поступим?» — объяснил Песков ответные действия России на возможную агрессию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки поражения объектов в воздухе над Россией будут иметь серьезные последствия для инициаторов. По его словам, такие действия являются грубым нарушением суверенитета.

«Если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще поражать на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета», — сказал Лавров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ответ на угрозы НАТО сбивать российские и белорусские самолеты «прилетит мгновенно». Он добавил, что такие заявления Альянса являются непродуманными и глупыми.

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/ Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, высказывания европейских дипломатов о готовности НАТО сбивать российские самолеты — провокация и нежелание соблюдать международное право. Он пояснил, что в случае нарушения воздушного пространства задействуют дежурные воздушные средства, а не открывают огонь.

Telegram-канал «Дневник разведчика» в свою очередь утверждает, что любая попытка сбить российский истребитель станет фактически началом прямой войны.

«Ответ последует немедленно — удары будут жесткими и без колебаний. <...> Если хоть один наш самолет будет уничтожен или даже атакован, рука у российского военного руководства не дрогнет», — считают авторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Рекордный призыв? Кого «забреют» в ВС РФ в 2025 году, электронные повестки

Как живет семья Михаила Круга после его смерти? Наследие, запрет песен

Репетировал «убийство» в Minecraft: детали резни в техникуме Архангельска

новости
самолеты
НАТО
Россия
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.