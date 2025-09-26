«Это провокация»: военэксперт об угрозах НАТО сбивать военные самолеты РФ

Высказывания европейских дипломатов о том, что НАТО готова сбивать российские самолеты, являются провокацией, заявил «Москве 24» военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, подобные действия недопустимы согласно международному праву.

Заявления, которые звучат, — это провокация и нежелание соблюдать международное законодательство, — отметил Кнутов.

Эксперт отметил, что в случаях, когда самолеты нарушают воздушное пространство, задействуют дежурные воздушные средства, а не открывают огонь. Он также добавил, что это не первая провокация, напомнив о недавнем инциденте с БПЛА на территории Польши.

Ранее сообщалось, что европейские дипломаты заявили о готовности НАТО сбивать российские самолеты в случае нарушений воздушного пространства стран Альянса. Послы Германии, Великобритании и Франции обеспокоились в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства истребителями МиГ-31.