В НАТО пригрозили сбивать российские самолеты при нарушении границ Bloomberg: дипломаты предупредили Россию о готовности НАТО сбивать самолеты

Европейские дипломаты в частных беседах заявили, что НАТО готова сбивать российские самолеты в случае нарушений воздушного пространства стран Альянса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, послы Германии, Великобритании и Франции в ходе встречи в Москве заявили об обеспокоенности в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства истребителями МиГ-31.

На этой неделе европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готова реагировать на последующие нарушения воздушного пространства в полную силу, в том числе сбивая российские самолеты, — говорится в публикации.

Представитель британского правительства заявил, что его страна «готова стойко защищать» воздушное пространство Великобритании «от любого вторжения». Чиновники в Европе с настороженностью относятся ко всему, что способно привести к эскалации напряженности и может пошатнуть их единство, указывает издание.

Ранее стало известно, что власти Эстонии запросили консультации членов НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора. Это сделано в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ утром 19 сентября.

В Минобороны России сообщили, что три истребителя МиГ-31 ВКС РФ выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области и не пересекали воздушную границу с Эстонией. Согласно официальному заявлению, полет осуществлялся в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.