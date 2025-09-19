Эстония запросила консультации НАТО после ситуации с истребителями

Власти Эстонии запросили консультации членов НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора, заявил премьер-министр страны Кристен Михал в соцсети X. По его словам, это сделано в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ утром 19 сентября.

Правительство Эстонии приняло решение запросить консультации НАТО в соответствии со статьей 4, — написал он.

Ранее консерваторы Эстонии решили полностью закрыть границу с Россией. Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу назвал меры необходимыми на фоне проведения учений «Запад-2025».

До этого министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил, что республика намерена потратить €200 млн (18,89 млрд рублей) на «дроновую стену» на границе с Россией. Он отметил, что в планах ведомства сначала завершить строительство забора вдоль всей восточной границы, а после этого оснастить всевозможными техническими средствами.

Также появлялась информация, что Эстония планирует к 2027 году построить противотанковый ров на границе с Россией. Его протяженность составит около 40 км. По словам инженера-инспектора Генштаба сил обороны республики Айнара Афанасьева, у страны также есть естественная преграда в виде реки Нарвы и Чудского озера.