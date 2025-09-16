Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 18:41

В Эстонии захотели полностью закрыть границу с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эстонская консервативная партия «Отечество» внесла на рассмотрение в местный парламент проект закона о полном закрытии границы с Россией, сообщает гостелерадио ERR со ссылкой на председателя партии Урмаса Рейнсалу. По его словам, такие меры необходимы в связи с проведением белорусско-российских учений «Запад-2025».

В законопроекте говорится, что закрытие границы является одним из способов «снижения рисков и предотвращения непредвиденных инцидентов». При этом документ учитывает международные обязательства Эстонии как страны Евросоюза и НАТО.

Ранее сообщалось, что Эстония планирует к 2027 году построить противотанковый ров на границе с РФ. Его протяженность составит около 40 км. По словам инженера-инспектора Генштаба сил обороны республики Айнара Афанасьева, у страны также есть естественная преграда в виде реки Нарвы и Чудского озера.

До этого Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста по поводу инцидента с беспилотниками в Польше. В Таллине подчеркнули, что шаг предпринят для выражения солидарности с Варшавой и осуждения нарушения воздушного пространства.

Эстония
Россия
границы
учения
