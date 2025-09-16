Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 10:32

Страна Прибалтики построит оборонительные сооружения на границе с Россией

ERR: Эстония построит к 2027 году противотанковый ров на границе с Россией

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Эстония планирует к 2027 году построить противотанковый ров на границе с Россией, сообщила телерадиокомпания ERR. Его протяженность составит около 40 км. По словам инженера-инспектора Генштаба сил обороны республики Айнара Афанасьева, у страны также есть естественная преграда в виде реки Нарвы и Чудского озера.

Планируется построить 40 км противотанковых рвов. Вернее, вдоль всей границы, где это необходимо, — сказал Афанасьев.

Отмечается, что Эстония также планирует построить 600 бункеров. В целом протяженность защитной линии на границе республики должна составить 100 км.

Ранее директор неправительственного фонда восстановления и охраны болот Нериюс Заблецкис заявил, что Литве необходимо восстановить болота на границе с Белоруссией. По словам общественного деятеля, они могут послужить в качестве естественного препятствия.

До этого министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил, что республика намерена потратить €200 млн (18,89 млрд рублей) на «дроновую стену» на границе с Россией. Он отметил, что в планах ведомства сначала завершить строительство забора вдоль всей восточной границы, а после этого оснастить всевозможными техническими средствами.

