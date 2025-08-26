Эстония собирается создать «дроновую стену» на границе с Россией МВД Эстонии: страна потратит €200 млн евро на стену от БПЛА на границе с Россией

Эстония намерена потратить €200 млн (18,89 млрд рублей) на «дроновую стену» на границе с Россией, сообщил министр внутренних дел прибалтийской республики Игорь Таро. По его словам, которые приводит телерадиокомпания ERR, в планах ведомства сначала завершить строительство забора вдоль всей восточной границы, а после этого оснастить всевозможными техническими средствами.

Если мы смотрим перспективу трех-четырех лет — это сумма в районе €200 млн. То есть, чтобы понятно было — это размер годового автомобильного налога. Сколько мы собираем автомобильного налога — вот столько в ближайшие годы нужно инвестировать, чтобы быть уверенными, что что-либо не прилетит, — сказал Таро.

Ранее сообщалось, что в Польше и Финляндии планируют восстановить болота, чтобы «отгородиться от России». Помимо цели укрепить границы, страны приняли такое решение для борьбы с изменением климата.

До этого финский президент Александр Стубб говорил, что отношения между его страной и Россией начнут восстанавливаться после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что географическое соседство обязывает Хельсинки учитывать интересы Москвы. Глава государства также подчеркнул, что у двух стран существует общая историческая связь, которая неизбежно определит их будущее взаимодействие.