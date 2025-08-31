День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 13:21

В Литве предложили восстановить болота на границе с Белоруссией

Глава фонда Заблецкис призвал восстановить болота на границе Литвы и Белоруссии

Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Литве необходимо восстановить болота на границе с Белоруссией, заявил в эфире LRT директор неправительственного фонда восстановления и охраны болот Нериюс Заблецкис. По словам общественного деятеля, они могут послужить в качестве естественного препятствия.

Болота могут стать непреодолимым природным препятствием для военной техники. Мы предлагаем правительству запустить программу восстановления ранее осушенных заболоченных территорий, — отметил директор организации.

По словам Заблецкиса, на границе с Белоруссией было расположено порядка 60 тысяч гектаров болотистой местности, половину осушили. На ее восстановление уйдет приблизительно 10 лет, добавил глава литовского фонда.

Ранее Литва установила в трех пунктах пропуска на границе с Белоруссией «зубы дракона» — противотанковые оборонительные заграждения из бетона в форме пирамид. Согласно информации журналистов, бетонные пирамиды появились на пунктах пропуска «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка» и «Мядининкай» — «Каменный Лог».

Литва
Белоруссия
границы
болота
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польские байкеры устроили провокацию? Что за мемориал «Медное», версии
Огромный оползень разрушил ключевую магистраль Норвегии
Пенсионерка отдала мошенникам дорогое колье на «экспертизу»
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 31 августа, могла ли спастись
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Беременную украинку пнули ногой в живот за попытку защитить спутника от ТЦК
В Самарской области задержали футболистов-мигрантов из Team Young
Успенская раскритиковала избранника своей дочери
В Нижегородской области мужчина рассказал следователям о суррогате и умер
Россиянам рассказали о небесном покровителе педагогов и учебного процесса
Прокуратура проверит массовое отравление людей алкоголем в Балахне
Как легко постирать вещи в поездке: инструкция для путешественников
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе
3 сентября близко: история песни Михаила Шуфутинского и мемов про нее
Названа причина задержек рейсов в аэропорту Сочи
В Белоруссии начались учения ОДКБ
Дрон ВСУ ранил водителя автомобиля в Белгородской области
Гонконгские инженеры создали уникального робота-скакуна
В Литве предложили восстановить болота на границе с Белоруссией
«Финансовая удавка»: экономист развеял миф о пользе миграции
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.