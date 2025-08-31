В Литве предложили восстановить болота на границе с Белоруссией

Литве необходимо восстановить болота на границе с Белоруссией, заявил в эфире LRT директор неправительственного фонда восстановления и охраны болот Нериюс Заблецкис. По словам общественного деятеля, они могут послужить в качестве естественного препятствия.

Болота могут стать непреодолимым природным препятствием для военной техники. Мы предлагаем правительству запустить программу восстановления ранее осушенных заболоченных территорий, — отметил директор организации.

По словам Заблецкиса, на границе с Белоруссией было расположено порядка 60 тысяч гектаров болотистой местности, половину осушили. На ее восстановление уйдет приблизительно 10 лет, добавил глава литовского фонда.

Ранее Литва установила в трех пунктах пропуска на границе с Белоруссией «зубы дракона» — противотанковые оборонительные заграждения из бетона в форме пирамид. Согласно информации журналистов, бетонные пирамиды появились на пунктах пропуска «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка» и «Мядининкай» — «Каменный Лог».